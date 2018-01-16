焦点：韩国央行1月18日料按兵不动 因韩元跳升且通胀疲弱

路透首尔1月16日 - 周二公布的一份路透调查显示，分析师普遍预计韩国央行周四将维持指标利率不变。此前该央行于11月实行逾六年来首次升息。

1月8日至1月15日期间接受路透访查的17位分析师全部预计，韩国央行将维持指标利率在1.50%不变，以观察11月升息举措的效果。外界将韩国央行11月升息视为该地区可能转向收紧货币政策的转折点。

韩国央行料不会将再次升息作为2018年首个货币政策决定。该央行11月30日将利率从纪录低位1.25%上调，结束为期五年的宽松政策周期，因持续的出口荣景提振经济增长。

尽管韩国央行升息，但整体经济状况似乎参差不齐。韩国12月通胀率为1.5%，低于韩国央行2%的目标水准，11月工业生产继前月下滑后也仅勉强增长，即便2017年大多数时间出口表现坚挺。

经济前景不确定，再加上韩元兑美元处于三年高位，支持外界普遍认为韩国央行今年收紧政策的步伐将是循序渐进的。

“2017年第四季经济增长势头放缓，以及消费者物价指数(CPI)升幅回落至2%下方，都应会降低韩国央行11月升息后马上再次行动的必要性，”星展银行(DBS)分析师马铁英表示。

1月18日的会议将是央行总裁李柱烈3月31日任期届满前的倒数第二次会议。央行货币政策委员会其他六位成员的任期各不相同。

“预计这(李柱烈任期结束)不会导致韩国央行决策发生重大改变。过去10年经验表明，韩国央行决定利率时完全依照产出缺口和通胀情况，即便是在央行领导层发生变化的情况下，”马铁英在被问及李柱烈任期结束是否会影响今年货币政策时这样回答。

投资者还将关注去年和今年韩国官方经济成长估计的修正情况，2017年经济成长料较目前估计的3%上修，以反映出口的改善。韩国政府预计2017年经济增长率料上修至3.2%。

目前韩元兑美元处于三年高点附近，韩国央行面临给韩元汇率降温的压力，但同时还要注意操作的平缓，不能引起美国方面的不安，从而被贴上汇率操纵的标签。

“央行密切关注韩元兑美元涨势。(决策者)可能沿用之前的立场，称汇率不能作为确定货币政策的唯一因素，”IBK证券固定收益分析师Kim Ji-na说。

截至0345GMT，韩元兑美元在国内市场报1,064.1韩元，接近1月14日触及的三年高点1,056.67。(完)