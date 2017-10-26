SK海力士第三季获利创新高，因芯片需求飙升

路透首尔10月26日 - 韩国SK海力士(000660.KS)周四发布，第三季营业利润同比跳增逾四倍且创纪录高位，符合市场预期，因记忆体芯片需求激增。

全球第二大记忆体芯片制造商--SK海力士第三季获利要比去年各季都来得高，因“超级周期”的供应紧俏及需求飙升，推升芯片价格和利润。

SK海力士表示，7-9月获利从上年同期的7,260亿韩元增至3.7万亿韩元(32.8亿美元)。汤森路透StarMine SmartEstimate对20名分析师所做调查预估为3.8万亿韩元。

公司营收则劲扬91%，至8.1万亿韩元。

SK海力士有望达到分析师所预估的公司有史以来最高年营业利润13.6万亿韩元。全球最大记忆体芯片制造商--三星电子(005930.KS)7-9月季度获利亦料将创下纪录高位。

研究公司Gartner的预期显示，今年记忆体芯片行业整体收入可能达到创纪录的1,260亿美元，2018年可能进一步增至1,300亿美元，2019年将降至1,150亿美元左右。

SK海力士在声明中称：“公司将把重点放在服务器和移动设备方面，预计这些产品将引领市场需求。”

SK海力士称，DRAM芯片发货量较4-6月当季增加17%，平均售价提升6%。NAND芯片发货量增加16%，平均售价下降3%。

该公司上个月同意加入由贝恩资本牵头的财团，投资3,950亿日圆收购东芝(6502.T)的记忆体芯片业务，但分析师称该交易的收益仍不明确。

三星证券分析师MS Hwang上周在报告中称：“与西部数据等战略投资者不同，预计SK海力士不会将东芝的工厂用于NAND芯片代工生产，当前形势下合作技术开发并不容易。”

为应对监管审查中可能出现的反垄断担忧，东芝上个月称，SK海力士将被禁止访问芯片子公司所有的信息，并且10年内不能拥有超过15%的投票权。(完)