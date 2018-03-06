香港个股：北京燃气蓝天向韩国SK发1.8亿港元可换股债券，股价受压

路透香港3月6日 - 北京控股旗下北京燃气蓝天公布向韩国SK集团子公司发行本金总额1.8亿港元之可换股债券后，周二早盘股价受压。

据周一晚间公告，北京燃气蓝天与SK E&S于新加坡注册成立的Prism Energy International Pte. Ltd订立协议，将向后者发行1.8亿港元之两年期可换股债券，年息2%，换股价为每股0.57港元，可悉数兑换约3.16亿股或占经扩大后股本约3.11%的股份。

就发行可换股债券之理由，北京燃气蓝天表示，”SK E&S正在积极开发可配合本公司价值链之清洁液化天然气及燃气业务。”

SK E&S为完全整合全球液化天然气公司，业务涉及液化天然气价值链的所有部分，包括上游燃气生产、中游液化天然气液化、储存及再气化以及下游发电及城市供气。而SK集团为韩国第三大财团，业务涵盖能源、化学、资讯及通讯技术及半导体行业。

北京燃气蓝天主要从事天然气运输、贸易及配送等业务，今年初刚与泰国零售巨头Central Group之家庭成员Surangrat Chirathivat结盟，双方签订战略合作协议以便将业务拓展至亚洲地区，同时获得对方认购1.5亿股新股。

北京控股与SK E&S同时是另一间中国城市燃气供应商—中国燃气的主要股东，持股比例分别约25%及16%。

本地时间11:09，北京燃气蓝天股价下跌1.69%，报0.58港元。（完）

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