中芯伙两大政府产业基金投资102亿美元加快14纳米技术发展

路透香港1月31日 - 中国内地规模最大的集成电路晶圆代工企业--中芯国际(0981.HK)称，将联同两大政府产业基金共同投资102.4亿美元，以加快14纳米及以下先进制程研发和量产计划。公司股价周三盘初逆市小涨。

据周二晚间公告，中芯国际子公司中芯南方将引入国家集成电路基金及上海集成电路基金，三方同意向中芯南方分别注资15.435亿美元、9.465亿美元及8亿美元，使中芯南方的注册资本由2.1亿美元增至35亿美元，而三方的持股比例分别为50.1%、27.04%及22.86%。

各订约方对中芯南方的投资总额估计为102.4亿美元，与注资后的经扩大注册资本35亿美元的差额计划通过债务融资拨付。

中芯南方将主要从事集成电路芯片制造、针测及凸块制造，与集成电路有关的技术开发、设计服务、光掩膜制造、装配及最后测试，并销售自产产品。中芯南方预期将成立及建立庞大产能，并专注14纳米及以下工艺和制造技术，目标是产能达至每月35,000片晶圆。

中芯国际表示，“通过将与国家集成电路基金和上海集成电路基金以合资形式建立12英寸晶圆厂，本公司可以在政府产业基金的支持下，加快引进先进的制造工艺和产品，亦减轻本公司因先进制程产能扩充而产生的巨额现金投资和巨大折旧成本。”

中芯国际提供0.35微米到28纳米晶圆代工与技术服务，在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和第二座控股的发展中300mm先进制程晶圆厂；在天津及深圳分别建有一座200mm晶圆厂。

国家集成电路基金主要透过多种途径投资于集成电路产业的价值链，基金投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）、北京紫光通信及华芯投资管理。

上海集成电路基金是目前上海最大的地方集成电路产业投资基金，出资人包括上海科创集团、上汽投资、国家集成电路基金等，基金以集成电路制造业为重点，延伸整个产业链，投资并打造产业的明星企业。

中芯国际盘初曾涨2.7%。本地时间10:33，升1.61%，报11.38港元；大市恒生指数.HSI则跌0.74%。（完）

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