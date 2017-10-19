焦点：抗霾压力下中国9月钢铁产量自纪录高位回落 料还会下滑

路透上海/马尼拉10月19日 - 中国9月钢铁产出较前月创出的纪录高位回落，因该国钢厂减产以响应北京蓝天计划，随着冬季限产的逼近，接下来的产出料进一步下滑。

资料图片：2013年9月，中国合肥，一家钢铁厂内生产场景。REUTERS/Stringer

中国国家统计局周四公布的数据显示，9月粗钢产量7,183万吨，为2月以来最低，低于8月份的7,459万吨。根据路透的计算，9月日均产出239万吨，较8月低0.8%。

在上月产量下滑之前的3-8月份，中国钢铁生产商多数以纪录水准生产，在此期间中国国内的钢铁需求强劲、炼钢利润率丰厚，而环境治理行动也令其他一些钢厂关停。

中国钢铁产量图表：tmsnrt.rs/2xRGVtO

政府下令治理雾霾，减少工厂污染是其中的部分举措。受此影响，中国北方的钢厂料将在始于11月中旬四个月冬季期间减产。

一些分析师已经预测，在此四个月期间，中国钢铁产量可能减少至少3,000万吨，相当于去年产量的近4%。

但随着包括钢铁大市唐山在内的一些城市的钢厂最早已于本月开始减产，减产规模可能更大。

“接下来数月生产肯定会下降。一些钢厂已开始减产，”CRU顾问Richard Lu称。“小型钢厂受到的影响将会很大，但大型钢厂尤其是有政府背景的，会好一些。”

杭州热联贸易公司(Hangzhou CIEC Trading Co)驻上海投资经理Xia Junyan估计，11月-3月间粗钢产出最多将减少达4,000万吨。

今年稍早中国炼钢厂产出加快，因政府供给侧改革及基础设施扩大推动价格上涨，提振了利润率，特别是螺纹钢等建筑钢材。中国螺纹钢期货今年已上涨41%。

9月粗钢产量同比仍有5.3%的增幅。1-9月粗钢产量6.3873亿吨，同比增长6.3%。

螺纹钢价格周四跌近4%，因需求疑虑浮现，需求通常在冬季放缓。

“我们认为，当供需基本面站稳时，利润将收窄，成本将下降，我们预估价格也将随着下来。”CRU的Lu说。(完)