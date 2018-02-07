Snap用户增长且营收优于预估 股价盘后狂涨近30%

路透2月6日 - 即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc(SNAP.N)周二公布的业绩出乎华尔街预料，其Snapchat用户增长势头回升，在与Facebook(FB.O)旗下Instagram的竞争中表现出韧性。Snap股价在盘后交易中飙升近30%。

分析师表示，在营收高于预期且利润率改善的背景下，用户增长意味着目前处于亏损状态的Snap可能出现转机。Snap正在与其他增添类似Snapchat功能的社交媒体公司苦斗。

在截至12月31日的季度，Snapchat的每日活跃用户数量从第三季的1.78亿增加到1.87亿。据金融数据和分析公司FactSet，分析师的平均预期是1.842亿。

每日活跃用户数量同比增长18%，扭转了增长放缓的趋势。这个数字受到投资者的密切关注，他们希望用户增长可以转化为广告收入。

首席执行官Evan Spiegel将用户增长态势改善归功于在安卓(Android)手机上运行的Snapchat版本，称新增安卓用户的保留率较上年同期上升近20%。

“我们的业务在去年年底真正好了起来，”Evan Spiegel在为与分析师的电话会议准备的讲话中表示。

Snap股价在盘后交易中上涨至17.73美元，狂升26%，稍早的涨幅更高。自7月10日以来，股价一直没有超过Snap的首次公开招股价17美元。

“对空头预期来说，这是一个可怕的季度，”GBH Insights的分析师Daniel Ives表示。但他同时警告说Instagram构成的竞争压力非常突出。

Snap第四季净亏损3.5亿美元，合每股亏损0.28美元，上年同期分别是亏损1.7亿美元和0.2美元。这是Snap上市之后的第四个季度财报。

扣除特殊项目，Snap每股亏损0.13美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股亏损0.16美元。

广告收入增长74%至2.81亿美元，因为在关键的假日季广告投放增加。

总体营收增长72%至2.857亿美元，超过了分析师预期的2.532亿美元。每用户收入同比增长46%，达到1.53美元，而每用户收入成本上涨5%至1.02美元。

利润率改善“表明他们能够控制用户获取成本和提供服务的成本，最终导致实现获利所必需的筹码，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示，“他们还有很长的路要走，但这是一个很好的开始。”

Snap财务长Drew Vollero表示，公司预计第一季营收同比增长速度将比第四季放缓。(完)