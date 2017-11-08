用户数增长缓慢令华尔街失望 Snapchat启动重新设计

路透11月7日 - Snap(SNAP.N)正在重新设计其阅后即焚应用Snapchat，以辐射到更大范围用户。因用户增长再度放缓而遭到华尔街打压后，该公司计划重整旗鼓。

这家总部位于加州威尼斯的公司于3月上市，成为数年来最热门的科技类新股。Snap公布的第三季营收和用户增长远低于华尔街的预期，因其面临Facebook(FB.O)旗下Instagram的激烈竞争。

令人失望的财报和重新设计应用的消息拖累该股盘后最多下跌20%，后来回升至12.57美元，但仍远远低于3月首次公开发行(IPO)时的价格17美元。

Snap过去三个月的用户增幅大约是投资分析师预期的一半。第三季日活跃用户数从第二季的1.73亿增至1.78亿。研究公司FactSet的资料显示，分析师的预期为1.818亿。

该公司首席执行官Evan Spiegel表示，数年来有关Snapchat难懂或难用的声音不绝于耳，因此公司将重新设计该应用。

他表示，重新设计在短期内“很可能”具有破坏性，但公司为了长期收益愿意承担这个风险。

IPO不久后即做出这种巨大改变非同寻常。但Snap并不是唯一一家通过重新设计来提振增长的社交媒体公司。推特 (TWTR.N)周二表示，将向全球用户推出最多可发280个字符推文的版本，之前字符限制是140个。

被问及重新设计是什么样子时，Spiegel没有详细说明，只是说公司已经研究过移动内容提要(mobile content feeds)的发展。

Snap第三季营收从1.282亿美元增至2.079亿美元，其中大部分为广告收入。分析师预估营收为2.369亿美元。

每用户带来的平均收入从上年同期的0.84美元提高至1.17美元，但低于分析师平均预估的1.30美元。

Snap第三季净亏4.432亿美元，合每股亏损0.36美元。上年同期分别为亏损1.242亿美元，每股亏损0.15美元。Snap于3月上市，当时估值为34亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，华尔街此前平均预期Snap第三季每股亏损0.32美元。(完)