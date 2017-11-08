FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
用户数增长缓慢令华尔街失望 Snapchat启动重新设计
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月8日 / 凌晨1点54分 / 1 天前

用户数增长缓慢令华尔街失望 Snapchat启动重新设计

1 分钟阅读

路透11月7日 - Snap(SNAP.N)正在重新设计其阅后即焚应用Snapchat，以辐射到更大范围用户。因用户增长再度放缓而遭到华尔街打压后，该公司计划重整旗鼓。

这家总部位于加州威尼斯的公司于3月上市，成为数年来最热门的科技类新股。Snap公布的第三季营收和用户增长远低于华尔街的预期，因其面临Facebook(FB.O)旗下Instagram的激烈竞争。

令人失望的财报和重新设计应用的消息拖累该股盘后最多下跌20%，后来回升至12.57美元，但仍远远低于3月首次公开发行(IPO)时的价格17美元。

Snap过去三个月的用户增幅大约是投资分析师预期的一半。第三季日活跃用户数从第二季的1.73亿增至1.78亿。研究公司FactSet的资料显示，分析师的预期为1.818亿。

该公司首席执行官Evan Spiegel表示，数年来有关Snapchat难懂或难用的声音不绝于耳，因此公司将重新设计该应用。

他表示，重新设计在短期内“很可能”具有破坏性，但公司为了长期收益愿意承担这个风险。

IPO不久后即做出这种巨大改变非同寻常。但Snap并不是唯一一家通过重新设计来提振增长的社交媒体公司。推特 (TWTR.N)周二表示，将向全球用户推出最多可发280个字符推文的版本，之前字符限制是140个。

被问及重新设计是什么样子时，Spiegel没有详细说明，只是说公司已经研究过移动内容提要(mobile content feeds)的发展。

Snap第三季营收从1.282亿美元增至2.079亿美元，其中大部分为广告收入。分析师预估营收为2.369亿美元。

每用户带来的平均收入从上年同期的0.84美元提高至1.17美元，但低于分析师平均预估的1.30美元。

Snap第三季净亏4.432亿美元，合每股亏损0.36美元。上年同期分别为亏损1.242亿美元，每股亏损0.15美元。Snap于3月上市，当时估值为34亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，华尔街此前平均预期Snap第三季每股亏损0.32美元。(完)

编译 王灿/杜明霞；审校 徐文焰/王丽鑫

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below