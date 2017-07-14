中超球员转会支出高于英超 政策影响海外投资料减缓--德勤

路透香港7月14日 - 专业服务机构德勤周五称，中国足球员的转会支出高于英超球会，预期中国将继续加大对足球产业发展的投资，惟在近月出台的政策影响之下，相关海外投资料将有所减缓。

根据德勤最新《年度足球财务报告》显示，2016-17冬窗转会期，中国足球协会超级联赛球会用于球员转会的支出超过3亿多英镑，高于全球任何联赛，更比英超球会在2017年1月欧洲转会期多约1亿英镑。

报告预期，中国将继续加大对足球产业发展的投资，无论是为国内球会的一线球队提供引援，还是进一步完善专业足球基础设施建设方面。同时，中国企业透过战略投资海外球会或参与重大国际赛事的商业赞助，藉以提高自身在国际舞台的影响力。

“然而，随着国家最近几个月陆续出台的相关管理政策，中国投资于海外足球球会和球员方面都将有所减缓。”报告称。

此前中资企业大举入股欧洲球会，包括AC米兰、国际米兰、尼斯、伯明翰城、雷丁、西布朗维奇及狼队。不过，去年中国收紧境外投资以规范资本外流，对海外并购造成一定影响，以今年3月一个中国财团收购AC米兰为例，需要借助美国私募基金Elliott提供1.8亿欧元来完成有关交易。

德勤的报告又显示，欧洲五大联赛（德甲、西甲、法甲、英超和意甲）的总收入已超过134亿欧元，相较10年前的收入增长翻倍。结合新的欧足联赛转播周期，德甲、意甲和西甲的新转播合约带动欧洲五大联赛收入增加，增长率高达12%（即14亿欧元）。

德勤体育行业全球领导合伙人Dan Jones指出，“转播收入增长将继续为欧洲足球球会提供资金支援，使其有能力进一步在培训球员，以及更新球场设施方面不断以破记录规模增加投资。”

2015/16赛季欧洲足球市场的总收入较上一赛季增长了13%，达到246亿欧元，其中五大联赛的收入占比为54%。五大联赛的总转播收入达66亿欧元，赞助以及其他商业广告收入总计46亿欧元，按年分别增长14%及10%。

以收入计英超球会继续遥遥领先，总收入从2014/15赛季的44亿欧元上升到2015/16赛季的49亿欧元。2016/17赛季实行的新转播权合约，将确保英超联赛在未来的《年度足球财务报告》中继续领先其他欧洲联赛。

薪酬支出方面，虽然欧洲五大联赛在2015/16赛季的总体薪酬支出上升了10%，达82亿欧元，但收入的增长速度更胜一筹，因此平均薪酬/收入比率反而从62%下降到61%。

欧洲五大联赛中，有四大联赛记录的薪酬/收入比率不足七成，其中德甲联赛比率为49%，是过去十年内第三次有五大联赛薪酬支出少于收入的一半（德甲包揽全部三次）。

2015/16赛季，英超联赛球会的营业利润（不包括球员转会收入）高达6.83亿欧元，超越全球任何其他联赛球会的营业利润。西甲联赛的总体营业利润约为4亿欧元，超越德甲，成为第二大盈利联赛。然而，意大利和法国的球会则分别录得3,800万和9,800万欧元的亏损，尽管意大利的亏损情况相比2014/15赛季已有所改善。（完）