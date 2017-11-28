去年全国社保基金收入逾五万亿元 当年实现结余--中国财政部

路透北京11月28日 - 中国财政部周一晚间公布的2016年全国社会保险基金决算显示，全国社会保险基金总收入逾五万亿元人民币，同比增长8.1%，同期支出增长11.5%，当年结余规模小于上年水平。

财政部的新闻稿显示，去年全国社保基金总收入50,112亿元，比上年增长8.1%；总支出43,605亿元，比上年增长11.5%；本年收支结余6,508亿元，年末滚存结余65,425亿元。

分项情况如下：企业职工基本养老保险基金方面2016年收入增长7.4%；支出增加11.6%,本年收支结余2,737亿元。

去年城乡居民基本养老保险基金收入增长2.7%；支出增长1.8%，收支结余782亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入增长13%；支出增长9.5%，收支结余1,994亿元。

国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。而在方案实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

财政部此前公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。（完）

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