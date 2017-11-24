法国兴业银行认为明年股市上档有限 因债券收益率料上涨

路透伦敦11月23日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四在2018年展望中表示，债券收益率料将上扬且股价已高昂，股市几无上涨空间。

MSCI明晟全球市场指数目前处于史上最高水准，自今年初以来上涨约17%，欧股、美股和亚股屡创纪录高位。

“我们预期估值过高了，公债收益率升高将会令股指2018年的表现受限，美国2020年经济放缓的前景则进一步抑制2019年的回报，”法国兴业银行在报告中写道。

该行分析师认为，美洲市场已经消化了美国政府推动减税的经济提振作用。

“我们的估值模式表明，标普500指数.SPX的上行空间有限：美股已经反映了经济成长和通胀的回升，”他们写道。该指数目前的市盈率为22.8倍。

经历多年大规模扩张资产负债表后，市场普遍预期美联储将渐进升息。这一事实料将也会使得股票与债券相比不那么具有吸引力。

欧洲方面，这家法国银行承认欧元区经济正在全面复苏，但认为当前的估值没在“骨头上留下太多的肉”，而且欧元升值预期也会带来压力，特别是对出口商。

此外，由于欧洲央行将逐步撤出刺激措施，投资者对一些企业大量债务的担忧与日俱增。这些企业积累大量的债务，则是拜处于历史低位的利率所赐。

法国兴业银行称，电信和有线电视集团Altice (ATCA.AS)就是可能将会发生什么的一个例证。受累于对其500亿欧元债务的担忧，该公司股价在过去30天挫跌近55%。

该行分析师认为德国、法国及金融等领域有增长点，但警告称政治风险依然存在，尤其是在西班牙和意大利，西班牙有加泰罗尼亚危机，意大利则将在2018年举行大选。

“我们还建议对英国避而远之。英国退欧谈判正在加速，可能会出现几种情形，但只有软退欧会利好富时100指数.FTSE，”他们补充说。(完)