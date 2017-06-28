中国20户央企155项境外业务中近四成存在风险 涉及385亿元--审计署

路透北京6月28日 - 中国国家审计署近日称，通过审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业发现，部分企业投资经营风险管控比较薄弱，具体抽查155项境外业务发现，因投资决策和管理制度不完善、调研论证不充分、风险应对不到位等，有61项形成风险384.91亿元人民币。

刊登在审计署网站的《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》并显示，抽查20户央企842项境内重大投资、股权收购、工程建设等业务发现，因决策失误、管理不善等，造成风险605.88亿元；还发现超标准办会、购车、高档消费等问题5.19亿元。

“审计指出问题后，有关企业通过整改，增收节支和挽回损失6.9亿元，建立完善规章制度651项，处理处分309人。”报告称。

审计署针对这20家央企的2015年度财政收支审计结果显示，2007年至2011年，中化集团投资的四个境外项目因对形势判断失误等，累计损失和亏损36.21亿元；2010年至2011年，中化集团在开展境外公司股权收购中，未按规定经评估机构评估，仅依据内部人员评估结果即决策以18.98亿元收购该公司50%股权。

至2015年底，中石油集团所属勘探开发公司一个境外项目未按规定向发展改革委报告，超出概算4.44亿澳元；2013年至2014年，中石油所属华油实业开发总公司等三家企业未经批准或集体决策开展购销业务，7.61亿元资产面临损失风险。

此外，2009年至2015年，中国铁路工程总公司所属中铁资源、伊春鹿鸣矿业有限公司等三家单位在未履行相关报批、评估等程序以及尽职调查不充分等情况下，投资67.4亿元实施的六个境内外矿产项目，至2015年底亏损13.63亿元；至2016年10月，中铁工总公司承揽的17个境外施工项目存在前期调查不充分、内部管理缺失等问题，造成损失和亏损16.29亿元。

至2016年11月，中国电力建设集团所属水电国际公司等四家单位承接的四个境外施工项目因前期论证不充分、工程预算漏项等，累计亏损8.58亿元，还有4.73亿元面临损失风险；2010年，所属水电国际公司未充分考虑国资委和集团投资评委会风险提示，向境外项目投资8.31亿元，至2016年11月累计亏损2.97亿元；2011年至2015年，所属水电开发公司等两家单位违规对外提供担保2.8亿元。

审计署对20家央企的审计结果还显示，部分企业业绩不实、负担较重。有18户企业采取虚构业务、人为增加交易环节、调节报表等方式，近年累计虚增收入2,001.6亿元、利润202.95亿元，分别占同期收入、利润的0.8%、1.7%。

至2016年10月，九户企业认定的下属187家“僵尸”和特困企业处置难度较大；抽查所属企业“三供一业”（家属区供水、供电、供热和物业管理）分离移交事项中，有1,348项未有实质进展。

据企业财务资料反映，至2015年底，这20户企业共拥有全资和控股子公司1.1万家、参股公司2,790家，资产总额11.77万亿元；当年实现营业总收入7.26万亿元，大多数企业实现盈利。

审计署表示，未来将进一步深化国有企业和国有资本审计监督，推动国有企业、国有资本审计“全覆盖”，做到应审尽审、有审必严。

中国商务部此前公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。（完）

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