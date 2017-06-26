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2017年6月26日 / 上午9点17分 / 1 个月前

中国国企前五个月实现利润同比增25.5% 增速略高于前四月

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京6月26日 - 中国财政部周一称，1-5月国有企业利润总额10,376.3亿元，同比增长25.5%，增速略高于1-4月。其中中央企业7,223.5亿元，同比增长15.7%。地方国有企业3,152.8亿元，同比增长56%。

财政部网站刊登新闻稿指出，1-5月，煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

“2017年1-5月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入8.1个百分点。 ”新闻稿显示。

数据显示，1-5月，国有企业营业总收入197,473.3亿元，同比增长17.4%。其中中央企业119,834.9亿元，同比增长16.4%。地方国有企业77,638.4亿元，同比增长18.9%。

截止5月末，国有企业资产总额1,391,792.1亿元，同比增长11.2%；负债总额915,312.1亿元，同比增长11.2%；所有者权益合计476,480亿元，同比增长11.3%。

其中，中央企业资产总额同比增长9.6%；负债总额同比增长9.7%；所有者权益合计同比增长9.2%。

中国财政部此前数据显示，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元，同比增长24.8%，增幅低于1-3月的37.3%。其中，中央企业5,827.4亿元，同比增长14%；地方国有企业2,420.1亿元，同比增长61.3%。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

发稿 张晓翀；审校 林高丽

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