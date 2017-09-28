中国央企1-8月实现利润总额同比增17.3% 连八月保持两位数增长

路透北京9月28日 - 中国国资委周四称，1-8月中央企业实现利润总额9,766亿元人民币，同比增长17.3%，利润连续八个月保持两位数增长；8月末央企平均资产负债率稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点。

国新办提供的国资委新闻稿指出，截至8月底，中国央企退出钢铁产能1,614万吨，退出煤炭产能5,510万吨。

新闻稿并称，2017年1-8月，央企累计实现营业收入16.8万亿元，同比增长15.7%，8月份当月收入2.2万亿元，较上年同期增长11.7%，月度收入规模为历史同期最好水平。

重点行业保持较快增长，石油石化、钢铁、煤炭等行业大幅增利，建筑、军工等行业效益平稳增长。

国资委指出，中央企业已经由117家调整至98家；重大改革试点梯次展开，18家试点中央企业母公司“以改革促发展”综合效应不断显现，成为经济效益快速回升的新引擎。

公司制改革取得重大进展。全国国有企业公司制改制面达到90%以上，中央企业各级子企业公司制改制面达到92%，年内中央企业集团层面将完成公司制改制。地方国资委所监管一级企业近97%已完成公司制改革，其中20个地方国资委所监管一级企业全部完成改制。（完）