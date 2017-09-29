中国国资委称第三批国企混改不久将推出 以一企一策方式进行

路透上海9月29日 - 中国国资委新闻发言人彭华岗表示，在此前两批19家国有企业混合所有制改革基础上，第三批正在研究当中，估计不久也会推出；将按照“宜改则改、宜控则控、宜参则参”的原则进行推动，以“一企一策”方式进行。

中国证券报周五援引他昨日在十八大以来国有企业改革情况发布会上称，混合所有制改革将作为国有企业改革重要突破口。另外，加强监督防止国有资产流失，既是国有企业改革的重要内容，也是国有企业改革的基础和前提。

在被问及“南船和北船是否会合并”时，国资委主任肖亚庆在同一场合表示，任何情况都有可能发生。

“我们这个重组，‘大’是目标之一，但不是最主要目标。”他指出，当前问题是一个行业里面有好几十个企业都在从事，内部摩擦太大，但是数量减少也不是最主要的目的。

最新数据显示，中国1-8月中央企业实现利润总额9,766亿元人民币，同比增长17.3%，利润连续八个月保持两位数增长；8月末央企平均资产负债率稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点。

中国自2016年起开始进行国有企业混合所有制改革，当年启动第一批包括九家企业，今年3月启动第二批，包括10家企业。（完）