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日经报导软银计划最快春季将手机业务上市 但公司方否认
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January 15, 2018 / 12:08 AM / 更新于 5 hours ago

日经报导软银计划最快春季将手机业务上市 但公司方否认

1 分钟阅读

路透东京1月15日 - 日本经济新闻周一报导，软银(9984.T)计划最快在今年春季将其核心移动电话业务在东京与海外挂牌上市，筹资约2万亿(兆)日圆(180亿美元)，料为日本规模最大的首次公开发行(IPO)之一。

该报表示，母公司软银将出售约30%股份，在东京证交所及海外首次公开发行，其中海外地点可能在伦敦，时间约为秋季。不过报导并未引述任何消息来源。

报导称，此次IPO将与日本电信电话(NTT)(9432.T)的规模不相上下。

    报导表示，这次IPO目的在于让集团内的手机业务更加自主化，软银集团近年来已渐趋成为一家国际投资公司。报导称，软银将利用募得的资金投资于增长项目，例如收购外国信息技术企业。

    “软银未来将减少对手机业务的关注，焦点更多放在现金的配置，以便针对未来科技与企业模式建立全球最大的投资组合，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon表示。

    “藉由IPO分拆手机业务是合理的，软银既可以控股，又能从中获取更多现金，从而执行其策略，投资具有高成长潜力的企业，”Gordon透过电邮表示，“这样做不用举债或稀释软银在这些成长企业的股权，就能取得资金。”

    不过，软银在周一表示，将旗下核心手机业务Softbank Corp上市是其资本策略的一个选择，但尚未做出决定。(完)

    编译 陈宗琦；审校 郑茵

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