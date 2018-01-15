软银考虑将移动电话业务挂牌上市 据称寻求筹资180亿美元（更新版）

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路透东京1月15日 - 日本软银集团(9984.T)周一称，正在考虑将其日本移动电话业务挂牌上市，寻求筹资180亿美元，此举将帮助该公司加速转型为全球大型科技投资公司。

此次分拆上市有望成为日本企业近20年来最大的首次公开发行(IPO)，此外还将使该业务部门更加自主化，并帮助投资者对该业务及其母公司进行估值。

据日本经济新闻报导，软银集团计划出售软银(股份有限公司)约30%的股份，筹资约2万亿(兆)日圆(180亿美元)，所筹资金将用来投资于增长领域，例如收购外国IT公司。不过报导并未引述任何消息来源。

据报导，该公司计划最早在春季寻求东京证券交易所(TSE)的批准，计划秋季前后在东京与海外(可能是伦敦)IPO。

软银集团之前在一则声明中称，将该业务上市是其资本策略的一个选择，但尚未做出决定。

这将是日本企业规模最大的IPO交易之一，将可与1986年日本电信电话(NTT)(9432.T)规模为2.2万亿日圆以及10年后NTT DoCoMo (9437.T)规模为2.1万亿日圆的交易不相上下。

“藉由IPO分拆移动电话业务是合理的，软银既可以控股，又能从中获取更多现金，来执行投资于高增长前景企业的策略，”密西根大学罗斯商学院教授Erik Gordon说，“这样做不用举债或稀释软银在这些成长企业的股权，就能取得资金。”(完)