软银社长称旗下Sprint进行企业合并大门仍敞开

路透东京11月6日 - 软银社长孙正义表示，旗下Sprint(S.N)可自我成长，但若能取得管理权的话，仍将考虑进行企业合并。Sprint与T-Mobile US(TMUS.O)的合并案甫于几天前胎死腹中。

“我对这项决定感觉良好，”孙正义在谈及合并案告吹时表示。

“即便未来三四年情势艰钜，但从五年或十年的时间看来，这是一家在策略上不可或缺的公司，”他在软银(9984.T)周一发布财报时对记者指出。

然而，在被问及与T-Mobile合并案失败一事，他补充道，若能取得管理权的话，则“大门是敞开的”。

孙正义称，公司正在敲定对优步投资的必须条件，其中包括定价以及与现有投资者进行谈判。

“我认为优步是一家很好的企业，”孙正义说道，还称“我们尚未决定是否对优步投资。”

软银周一公布第二季营业利润增加21%，因其在科技方面的投资获得回报。

7-9月当季软银获利从上年同期的3,281亿日圆升至3,956亿日圆(35亿美元)。如果不计来自愿景基金的获利，营业利润会下降4%。

截至9月的六个月中，愿景基金营业利润为1,862亿日圆。

软银股价周二早盘跌0.45%。(完)