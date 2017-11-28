软银对优步出价较其最近一次估值萎缩30%--消息

路透旧金山11月27日 - 一位消息人士周一表示，根据日本软银集团(9984.T)入股优步的出价，对该公司的估值为480亿美元，较优步最近的估值685亿美元萎缩30%。

优步董事会10月批准了软银的入股。这次入股将给优步的公司治理带来一系列变化，包括限制部分早期股东的投票权、将董事人数从11名扩大至17名、并削弱前执行长卡拉尼克的影响力。

这次入股和董事会改革，受到优步现任执行长Dara Khosrowshahi的支持。这一年优步经历了一系列丑闻和变革，上周公司承认高管试图掩盖2016年黑客盗取数据的事件。

以软银和Dragoneer Investment Group牵头的财团计划至少收购优步14%的股份。几名消息人士告诉路透，计划周二发出收购通告，优步股东有将近一个月时间做出回应。

这个由软银主导的财团将会取得两个新的董事会席次，其余四个席次将会是独立董事。

若有兴趣的卖家数量不足，软银仍可以退出此一交易。软银亦料将对这个估值685亿美元的公司另外投资10亿美元。

另一名熟知事况的消息人士表示，提出的收购价格和投资人的预期吻合。软银的出价接近优步2015年时的价格，根据PitchBook Inc的数据，当时优步的每股价值接近40美元，公司估值510亿美元。

就算按折价计算，优步的估值仍居私募风险投资支持公司的第二，仅次于中国的叫车服务公司滴滴出行。这次收购对于早期投资人而言是个锁定巨额获利的机会，员工也可将至今仍只有票面价值的股票套现。包括员工在内的股东要至少持有1万股才有资格售股。

几乎所有二级市场交易都按公司估值的折价进行，这里的二级交易是新投资人从现有股东手中买入股票。

但二级市场业者EquityZen的联合创始人暨投资主管Phil Haslett称，鉴于优步计划在2019年进行首次公开发行(IPO)，30%的折价幅度很大。通常，当一家公司可能被以大幅的折扣出售时，才会出现如此规模的折价，但优步并不面临这种情况。

“这其实意味着对优步估值的重新定价，”Haslett称。

一年多前，优步估值达685亿美元，但此后受到包括性骚扰指控在内的多起丑闻打击。此外，该公司还因涉嫌使用软件欺骗监管机构而遭到联邦刑事调查，被控在亚洲向有关当局行贿，并被Alphabet (GOOGL.O)旗下的自动驾驶部门Waymo指控盗窃商业机密。

而就在最近，优步披露一年多曾向黑客支付10万美元，让其销毁从公司窃取的5,700万客户和约60万名司机的资料。此后，多国政府就此启动调查，而这起丑闻也引发了软银是否会寻求重新谈判以获得优厚条件的疑虑。

但优步周五表示，在公布数据泄露事件前就告知了软银。但一位发言人称，“当时我们的信息是初步的，不完整”。

一位了解此事的人士称，软银在与优步的谈判中，已经把数据泄露的任何负面影响考虑了进来。

彭博周一早些时候报导了上述出价。(完)