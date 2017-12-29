焦点：软银牵头财团购入优步大量股份 对其估值为480亿美元

路透12月28日 - 打车服务公司优步(Uber)周四表示，由软银集团(9984.T)牵头的一个财团成功买进其大量股份，该交易对优步的估值为480亿美元。

2017年8月4日，新加坡，屏幕上的优步企业标识。REUTERS/Thomas White

这个价格比优步最近估值680亿美元大约低30%。这笔交易将引发董事会监督优步的方式发生一些变化，该公司目前正在处理多起联邦刑事调查、一宗高风险诉讼和工作场所文化改革。

一名知情人士透露，软银和包括Dragoneer Investment Group在内的其他财团成员将拥有优步大约17.5%的股份。其中包括从以前的投资者和员工手中购买的股份，以及12.5亿美元的新资金入股。

该人士表示，这笔12.5亿美元的投资将按以前较高的估值进行。优步表示，这笔交易将在明年初完成。

软银对于该协议要求最低持有优步14%的股份。据另一消息人士，软银自己将持有15%的股权，财团其他成员将持有约3%。

这项投资被视为表明有影响力的投资者对Khosrowshahi的支持。Khosrowshahi在8月接任优步掌门人，帮助协商该交易。目前优步每季亏损超过10亿美元，新一轮注资至关重要。

优步一位发言人称，公司将用这笔投资“支持技术投资、促进增长，以及加强公司治理”。这位发言人拒绝署名。

协议完成后，公司将进行治理改革，包括将优步董事会成员从11名增加至17名，其中包括四名独立董事，并限制部分早期股东的投票权，降低前CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)的影响力。

“股东们的做法乃明智之举。相比于明确公司治理改革、获得全球最强大科技投资者的支持，价格就显得没那么重要，”密西根大学罗斯商学院的创业问题专家Erik Gordon称。

“如果不接受这样的价格，则股东之间再起纷争或者卡拉尼克有可能卷土重来，反而会让公司的价值受损，”他说。

软银旗下Vision Fund执行长Rajeev Misra将加入优步董事会。Vision Fund是一家规模980亿美元的科技投资基金。一位了解协议内容的消息人士对路透称，按照协议条款，软银还会有一位代表加入优步董事会。

Misra在声明中称，软银对“优步领导层及员工怀有巨大的信心”。

据一位知情人士称，在初期加入财团的一些投资人由于对报价存在分歧，选择了退出，其中包括General Atlantic。

软银创始人孙正义对全球打车服务公司有着浓厚兴趣，已经持有了中国滴滴出行、巴西99、印度Ola及新加坡Grab相当规模的股份，这些公司都是优步的竞争对手。(完)