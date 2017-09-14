软银愿景基金考虑对众安保险投资5亿美元 或占IPO三分之一

路透香港9月14日 - 据汤森路透旗下IFR周四报道，全球最大私募基金--软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）正考虑对中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司的香港IPO（首次公开发售）作出5亿美元投资，或占整个IPO的三分之一。

报道并称，软银愿景基金可能是众安保险高至15亿美元IPO的基础投资者，而这宗本地最大金融科技IPO专案预计最快于下周一（18日）推出。

路透就上述消息联络软银和众安，惟两间公司均拒绝置评。

软银愿景基金已经募资超过930亿美元作科技行业投资如人工智能和机器人，基金背靠日本亿万富翁孙正义的软银集团(9984.T)、沙特阿拉伯主要主权财富基金以及包括苹果(AAPL.O)、高通(QCOM.O)等企业。

投行瑞信和瑞银此前的研究报告对众安保险给出估值分别介乎111-127亿美元及93-129亿美元。瑞信、瑞银、摩根大通以及招银国际担任众安保险IPO的联席保荐人。

据载于香港联交所的上市文件显示，众安保险于2013年10月成立，创始股东包括阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)以及平安保险(2318.HK)(601318.SS)，持股比例分别约16%、12%及12%。公司主要业务包括为电子商务平台如淘宝及微店消费交易的产品质量、交付、物流以及安全性提供保险产品，为电子产品制造商如小米的手机及其他智能装置提供意外损坏及维修服务保险，以及与携程(CTRP.O)合作提供航班延误险。

众安保险于2016年度录得总保费34.08亿元人民币，按年增长49%，按险种分类占比最大的是退货运费险，达35%，其次为占比近三成的意外险及占比为15%的保证保险；2016年度净利润为937万元，按年大跌79%。

公司预计2017年第一季度总保费按年有所增加，然综合成本率将继续超出100%，主要受累于经营开支（尤其是谘询费及服务费）将大幅增加及增幅将超过净保费收入，并将招致净亏损。（完）