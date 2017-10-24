香港个股：SOHO中国以29.5亿元向私募基金基汇资本出让上海商业综合体

路透上海10月24日 - 中国大型地产企业--SOHO中国周一晚公告称，拟出让旗下商业综合体项目上海凌空SOHO，初始代价为29.54亿元人民币，香港房地产私募基金基汇资本为该项目受让方。

公告显示，SOHO中国全资子公司搜候（香港）已与买方就出售项目公司签订框架协议，买方缴纳了500万美元诚意金。买卖双方将委任会计师事务所对该出售项目进行资产负债审核，并会根据审核结果对初始代价进行调整。

凌空SOHO项目2015年和2016年的租金收入约为7,000万元人民币和1.43亿元。由于该项目出售时已重估帐面价值，SOHO中国估计此次出售可录得毛利3.67亿元，公司将把出售所获款项用作一般营运资金。

SOHO中国认为，从出售淩空SOHO项目将产生的预期现金流及利润来看，该出售事项为公司以公平价值变现其于淩空SOHO项目投资收益的良机。

凌空SOHO位于上海虹桥临空经济园区的核心区域，由办公塔楼及其底楼的商业零售裙楼组成，总建筑面积达12.8万平方米，毗邻虹桥综合交通枢纽和淞虹路地铁站。自落成以来，凌空SOHO凭借超现实、灵动和未来感的设计风格，成为了上海备受瞩目的地标建筑。

基汇资本执行合伙人、中国地区主管彭庆邦表示，“我们关注虹桥综合交通枢纽区块已久，因为把机场和高铁站为邻的综合商业区域是世界上绝无仅有的，这次非常高兴能有机会收购凌空SOHO这个优质的地产项目。”

他说，该项目不仅紧邻交通枢纽绝佳地理位置，并落座于大上海连动江苏省新城市群的辐射区内。随着上海不断蓬勃发展，以及政府政策的大力支持，与虹桥枢纽地区衔接泛长三角的优越交通网络，该地区对优质办公和零售空间需求将持续增长。

SOHO中国周一收报4.55港元，过去一个月累计下跌1.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)