索尼PlayStation VR头戴装置全球已售出逾100万套

路透东京6月7日 - 日本索尼(Sony)(6758.T)的游戏部门亚洲负责人周三表示，该公司VR(虚拟实境/虚拟现实)头戴装置在全球已卖出逾100万套，因价格相对较低帮助这项产品取得初期领先。

索尼互动娱乐(SIE)日本及亚洲总裁盛田厚受访时表示，去年10月推出的PlayStation VR头戴装置销售已“超出我们的预期。”

“我们正在增加生产，因此应能解决供应不足的问题。”盛田厚告诉路透。

这股销售动能支持了分析师的观点。分析师认为，索尼挟着价格较低及旗舰PlayStation 4 (PS4)游戏机拥有近6,000万使用者的优势，在建立高端VR头戴装置竞赛的初期领先地位上处于有利位置。

索尼的VR头戴装置可配合PS4使用，不需其他新设备，零售价399美元，较Facebook(FB.O)要价599美元的Oculus Rift及台湾宏达电(2498.TW)的799美元Vive便宜。

根据研究机构国际数据资讯(IDC)，今年1-3月全球共出货约200万套VR头戴装置。扣除基于智能手机的较低廉头戴设备，索尼以42.9万套居市场龙头。

盛田厚强调，现仍处于索尼对VR长期愿景的开端。索尼希望VR最后能取代电视机的功能。

“我认为VR是自电视诞生以来(最伟大的)技术革新。”他说。“VR让人不用出门就能游历世界文化遗址或体验太空。彷佛一部时光机或一扇任意门。”(完)