专访：电动汽车兴起推动金属需求 明年将扩大库存--韩国物资供应厅

路透首尔11月24日 - 韩国物资供应厅(PPS)称，明年可能增加有色金属库存，因为生产电动汽车等产品将加大对这类原材料的需求。

韩国物资供应厅管理原材料已经有大约50年的历史，该机构在原料短缺或价格上涨时提供给企业，助其渡过难关。

“我们还不能确认明年的计划，但认为(有色金属库存)将比今年增多，”新任物资供应厅负责人Park Chun-sup周四接受路透专访时表示。

该机构通常总共保持大约25万吨的有色金属和稀有金属库存，铝占了其中的半数以上。

Park并称，生产电动汽车或其他新科技的企业在帮助推动金属需求。

本月稍早，指标镍价触及逾两年最高。镍用于生产电动汽车电池。

Park指出，该机构目前有色金属的库存量相当于全国近58天的消费量，高于所要求的56天。

他表示，PPS有可能在2018年购买更多锌，因今年的锌库存低于往常，但他未提供细节。

2017年迄今，PPS已经取消了数次锌采购招标，主要因为竞标者不足。

但Park称，该机构将不会匆忙就明年的采购事宜做出决定。

“库存政策应采取长期策略，短期策略很容易失误，”他说。

PPS根据韩国有色金属协会和海关的数据估计，过去三年，韩国每年对六种有色金属的进口量大约为170万吨。(完)