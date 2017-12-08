10家股份行认为资管新规部分条款可能引发系统性金融风险--消息

路透北京12月8日 - 大资管新规征求意见稿发布尚不足一个月，两名消息人士援引10家股份行研讨后达成的一致意见指出，资管意见稿有利于防范业务风险，但部分条款实施后，将对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险。

消息人士指出，参会银行认为按资管征求意见稿的现有部分条款实施后，将对金融市场的影响较大，降低对实体经济的支持力度，如果能局部调整将减弱负面影响，且更利于构建公平、市场化的竞争环境。

一是大量未到期理财资产将面临无产品可续接的困境，资产处置将加剧金融市场波动。二是快速打破刚性兑付将引发客户大量赎回理财产品，可能触发流动性风险，加剧金融市场波动。三是银行理财投资分级设计的产品受限，存量资产到期后不能续做，对资本市场影响较大。

据路透获悉，是次同业研讨会是根据银行业协会安排召开，但路透暂未联络到银行业协会对此事予以置评。

参会银行并认为，降低对实体经济的支持力度，加大全社会杠杆比率，不利于银行理财服务国家战略。其中严格限制非标债权资产与非上市公司股权投资，降低了银行理财对实体经济的支持力度；亦不利于降低全社会杠杆比率，改善社会融资结构；并会减少银行理财对国家战略行业的支持机会。

参会银行还认为，主体地位不平等，不利于构建公平、市场化的竞争环境，其中理财产品缺少法律主体资格，面临不平等的市场地位。新规实施后，由于理财产品缺少与信托、基金等资管产品同等的法律主体地位，银行理财产品在统一的监管标准下仍然面临着不平等的市场地位。

他们并认为，后续配套实施细则如果不一致，将可能产生新的监管套利和不公平竞争。新规实施后，其将成为金融机构资产管理业务统一的监管标准、框架以及准则，但“三会”（银监会、证监会和保监会)可能在符合新规要求的基础上，各自执行尺度不一的细则，进而造成新的监管套利和不公平竞争。

参会银行亦提出具体的修改意见，包括适当延长过渡期至三年，并优化过渡期安排，其二是有条件放开理财投资非标债权资产的投资者限制及期限错配限制、包括理财投资非上市公司股权的期限错配限制；其三则是逐步有序打破刚性兑付，在符合会计准则的前提下，允许资管机构自主选择估值方法；其四是给予银行理财平等的主体地位。

修改意见还包括建议放开可分级产品投资债券、股票等标准化资产的比例限制；建议取消私募产品发行对象不超过200人的限制要求；建议删除“产品期限越长，年化管理费率越低”相关描述，并明确管理人依然可以收取业绩报酬；建议允许委外产品投资于未取得金融牌照的私募基金等。

中国央行、银监会等五部委11月联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。（完）