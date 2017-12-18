非国大将投票选举党主席 代替现任主席祖马

路透约翰内斯堡12月17日 - 南非非洲人国民大会(非国大，ANC)代表周一稍早开始投票，以选出一位新主席接替现任主席、总统祖马(Jacob Zuma)。自种族隔离结束后，非国大一直是南非的执政党，但如今面临着丑闻和贪腐指控。

无论谁在选举中胜出，都可能在2019年大选后成为下任总统。非国大已成立105年，主导着南非政局。

一位负责选举事务的官员表示，在此次非国大全国代表大会上，副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)和前内政部长Nkosazana Dlamini-Zuma是竞选党主席职位仅有的两位提名候选人。

此次选举可能是非国大自23年前在曼德拉领导下开启黑人统治以来最为紧要的时刻。鉴于丑闻和贪腐指控令祖马的总统任期背上污点，非国大内部分歧严重，该党在国内外的形象也受损。

此前由于程序上的延迟耽搁了投票的开始，目前看竞争依然难分伯仲。多数基层代表支持现年65岁的拉马福萨，而祖马支持的候选人、其前妻Dlamini-Zuma位居第二。

拉马福萨获得了分散在南非各地的非国大分支的多数提名。但领导层竞选的复杂性，意味着他尚不确定能在最终计票时稳操胜券。

非国大副秘书长Jessie Duarte表示，由于延误，计票结果料在周一公布。(完)