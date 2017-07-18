调查：南非央行7月20日料维持附买回利率在7.00%不变

路透约翰内斯堡7月18日 - 根据周一公布的一份路透调查，南非央行7月20日会议料维持利率不变，但经济分析师预期央行将发表调性温和的声明，因其已渐接近宽松周期。

受访的27名分析师中，24名预期南非央行周四将维持附买回利率于7.00%不变。两名预测将降息25个基点，一名预期将降息50个基点。

南非经济今年第一季陷入衰退，今年增长料疲软；鉴于通胀低迷，明年第一季料将降息。

“尽管我们对消费者物价指数(CPI)的预测表明，南非央行(最快在7月20日的会议就)有降息的空间，但央行在真正启动降息前，将先改变其对通胀率的评注。”法国巴黎银行分析师Jeffrey Schultz称。

Schultz表示，在7月20日的会议，货币政策委员会中至少有两名委员可能支持降息25个基点。南非央行5月开会时，六名委员会成员仅一人支持降息。

南非5月CPI较上年同期上升5.4%，在去年乾旱后，通胀已在放缓，今明两年平均通胀率料分别为5.4%和5.3%。

南非兰特兑美元>今年底料报13.60左右。目前汇率在12.96。

南非今年第一季时经济萎缩0.7%，2017年全年经济料扩张0.7%，明年则料增长1.2%。

南非财长上周四已提出拉拔经济摆脱衰退的14点计划。(完)