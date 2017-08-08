南非总统祖马下台机率增加 因不信任投票将采用不记名方式

路透约翰尼斯堡8月8日 - 在南非国会议长意外决定允许不记名表决不信任案后，总统祖马(Jacob Zuma)的任期可能突然结束。

抨击祖马的人士一直呼吁采取不记名投票，好让非洲民族议会(ANC)党的议员能在避开压力的情况下壮胆支持祖马下台。

现年75岁的祖马在6月时表示，不记名投票是不公平的做法。祖马政府深受贪污指控所困。

但国会议长Baleka Mbete周一决定允许不记名投票后情况为之改观。

Mbete宣布这项决定后，金融市场表示欢迎，兰特、债券、以及银行股均大涨，因祖马下台的可能性上升了。

投资人对祖马相当失望，尤其是他去年还把很受欢迎的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)撤职。

此外，三大评级机构中有两家都把南非债信评级调降至垃圾级。南非失业率处于27.7%的14年高点，经济也重陷衰退。

祖马的总统任期将截止到2019年全国大选举行时。

如果不信任投票的动议能够成功，祖马就得从总统位子上下台，但他仍将是ANC的领袖，直到12月该党选出新党魁为止。

如果祖马被迫下台，将由国会议长暂代其职，国民议会料将在之后的30天内选出新总统。

ANC作为国会最大党，将由该党选出新总统以及筹组政府。(完)