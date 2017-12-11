调查：南非经济明年保持上升势头 需要政治支持

路透约翰内斯堡12月11日 - 路透调查显示，南非经济明年需要有政治支持才能保持上升势头。

路透上周调查的26位经济学家的预估中值显示，南非经济明年将增长1.2%，2017年预计增长0.9%。

今年的增长预估比上个月的调查高0.2个百分点，因为上个季度经济增长超过预期。

经季节性调整后，南非经济第三季环比年率为成长2.0%，农业状况在遭遇干旱后再次改善，而采矿和制造业的成长也很突出。

Stanlib首席经济学家Kevin Lings表示，为了让成长势头保持到新的一年，需要增强信心，而这与政治密不可分。

上个季度南非经济表现出色，是因为农业恢复到了干旱前的状态。

非国大将在周六开始、12月20日结束的会议上选出南非现任总统祖马(Jacob Zuma)的继任者。

副总统Cyril Ramaphosa赢得成为非国大党领袖的多数提名，但领导人竞争的复杂性意味着，仍远不能肯定他将赢得大选，从而成为下任总统。

“如果明年我们获得较好的政治结果，无论谁赢得12月大选，我们都可以使经济成长率上升至2.0%，这是完全可能的，但需要从当前的水平得到一些推动，”Lings称。

不过只有一位分析师预计明年经济成长率为2.0%，这是最乐观的预估，最悲观的预估为成长0.9%。

该调查显示，南非央行只有30%的机率在1月会议上调整利率。

预计利率至少在2019年中期之前都将维持在6.75%，上月调查结果显示，分析师预计利率将在2019年初降至6.50%。

改变利率前景的风险是非国大会议，考虑到南非债信评级或遭一步调降而受影响的兰特汇率，油价以及电力成本上涨。(完)