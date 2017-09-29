菲律宾称将继续寻求在南海争议水域附近与中国共同勘探油气

路透马尼拉9月28日 - 菲律宾周四称，该国正寻求继续推动一项被推迟已久的油气勘探项目，与中国海洋石油有限公司(0883.HK)及一家在加拿大挂牌上市的公司在南海争议水域附近地区进行油气勘探。

菲律宾能源部部长Alfonso Cusi称，菲政府还在寻求与包括中国在内的其它南海主权申索国找出“双赢解决方案”，为在争议水域内的油气开发铺平道路。

Cusi在马尼拉与东南亚其它国家的能源部长举行会议，会后他在记者会上表示，本次会议未讨论南海能源探勘问题。

Cusi称，他已将PNOC Exploration Corp的卡拉绵(Calamian)项目呈交菲律宾总统杜特尔特批准。PNOC Exploration是菲律宾国家石油公司(PNOC)的下属公司，与中国海油和Jadestone Energy Inc有合作伙伴关系。

位于菲律宾西部巴拉望岛外海的的卡拉绵项目的服务合约于2008年授予了PNOC Exploration。该项目位置接近马兰帕亚、爱妮岛和马丁洛等菲国主要油气产区。

Cusi称，油气勘探因“诸多问题”而延迟。

中国海油在该项目中拥有51%权益，PNOC Exploration持有28%股份，Jadestone占股21%。(完)