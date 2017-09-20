焦点：韩国总统府称特朗普对朝鲜的警告是“坚定而明确的”

路透首尔/东京9月20日 - 韩国周三表示，美国总统特朗普在联合国发表讲话时警告称，如果美国受到威胁他将“彻底毁灭”朝鲜，此番讲话凸显出朝鲜需要认识到它必须放弃核武器。

特朗普周二在联合国大会上发表措辞尖锐的讲话，以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。

“我们认为，此番讲话传达了美国在国际社会和联合国面对的维护和平与安全这一关键问题上的坚定而明确的立场，”韩国总统办公室周三发表声明称。

“美国总统用了很长时间讨论此事，显然说明美国政府极其看重朝核问题，”韩国总统官邸青瓦台发表声明称。

声明称，特朗普的讲话“重申应通过最严厉的制裁和压力让朝鲜认识到，去核化是唯一的道路。”

文在寅5月就职时的纲领是加强与朝鲜对话。但9月3日朝鲜进行第六次核试验之后，文在寅称不是对话的好时机。

文在寅办公室称，他与特朗普计划美国时间周三早上在纽约会面。

**实力强大**

特朗普在联合国大会首次亮相时，关于军事攻击朝鲜的最直接威胁，当属他就朝鲜多次发射弹道导弹飞过日本上空、并进行地下核试验所表达的最新关切。

“美国有很大的力量和耐心，但如果迫不得已必须保卫自己和盟友时，我们将别无选择，只能彻底毁灭朝鲜，”特朗普对193个联合国成员国称。

特朗普嘲讽金正恩称，“火箭人在为自己和他的政权执行一项自杀任务。

美国的盟友日本对朝鲜一贯采取强硬立场，竭力推动加大对朝鲜的制裁和施压。

“我们非常欣赏特朗普总统的做法，他想改变朝鲜的政策立场并让朝鲜去核化，他还呼吁包括中国和俄罗斯在内的国际社会展开合作，加大对朝鲜的施压，”日本内阁官房长官菅义伟对记者说。

菅义伟还对特朗普提及1977年被朝鲜特工绑架的一名日本女孩表示欢迎。

被绑架者的困境对于日本首相安倍晋三而言是个重要问题，也牵动着日本民众的感情。安倍已承诺在任期内营救被朝鲜绑架的日本人。

朝鲜在2002年承认该国在1970和1980年代绑架了13名日本人，让他们为朝鲜培养间谍。其中有五人已回到日本，但日本政府怀疑朝鲜绑架的日本人有数百人。

**严厉制裁**

朝鲜称，其需要武器来保护自身免受美国侵犯。在第三代领导人金正恩的领导下，朝鲜已经进行了逾80次导弹试射活动。1950-53年的朝鲜战争以停战结束，没有签署和平条约，因此韩国和美国与朝鲜技术上仍处于战争状态。

美国国务卿蒂勒森周二接受Fox News采访时强调了华府通过制裁向朝鲜施压的政策。

“我们实施了最严厉的制裁。我们相信有初步迹象显示这些措施正在产生影响，”他说。“不过，我们最终还是需要该地区(朝鲜)邻国的协助。”

本月早些时候，联合国安理会一致通过了对朝鲜的制裁决议，禁止朝鲜纺织品的出口并限制原油进口。这是2006年以来对该国的第九轮制裁。

美国已敦促中国和俄罗斯更多作为来遏制朝鲜。中国是朝鲜的主要盟友和贸易伙伴。特朗普在其演讲中似乎也隐晦地涉及了此事。

“有些国家不仅会与这样的政权进行贸易，还会向这个使全球面临核冲突的国家提供武器、物资和金融支持，这实在是令人愤怒，”特朗普在联大称。(完)