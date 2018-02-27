焦点：韩国央行维持利率不变 警惕美联储紧缩政策与通胀疲弱（更新版）

（新增央行总裁谈话内容及细节）

路透首尔2月27日 - 韩国央行总裁李柱烈周二召开任内最后一次的货币政策会议，宣布指标利率保持不变，并倡言韩国经济稳健，但警告美国保护主义对韩国汽车及钢铁产业的影响。

李柱烈在记者会上表示，韩国央行不必然会追随全球撤回刺激举措的脚步，这进一步巩固了市场的共识，认为该行上次于11月升息至1.50%，之后收紧政策会缓步为之。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于3月20-21日召开会议，市场焦点在于美联储去年12月升息之后再度升息的可能性。

“韩国的货币政策并非自动地根据美国货币政策制定。展望未来，我们将藉由观察经济、通胀及美国货币政策，通盘考量下制定我们的货币政策，”李柱烈表示。他的任期将于3月届满。

李柱烈重申，韩国出现资本大规模流出的风险不大，即便美国政策利率上调至超过韩国的水平。

“李柱烈似乎对其措辞比以往谨慎得多，因为这是他作为央行总裁的最后一次(利率决定)，他担心如果对未来政策动向给出任何明确信号，可能都会限制下任总裁的政策空间，”NH Investment & Securities固定收益分析师Kang Seung-won表示。

此前路透调查的14位分析师全部预期，韩国央行此次会议将按兵不动，维持利率在1.50%不变。

14名受访分析师中，有八人预计韩国央行将在5月升息，其他人预计该行将在晚些时候升息。

李柱烈承认美国贸易政策带来的挑战，称美国若强化贸易限制举措将使韩国工业产业受创最重。韩国工业领域对美国贸易录得最大规模的顺差。

“例如，我认为我们可以说汽车与钢铁产业会是这方面的代表，”李柱烈表示。

美国商务部已建议特朗普总统大力遏制进口钢铁，包括来自韩国的钢铁，美国此前已于1月对韩国洗衣机与太阳能面板加大课税力度。韩元升值也可能损及韩国出口竞争力。

李柱烈表示通用汽车关闭一家韩国制造厂的计划，并不表示央行将因此对经济前景作出调整。

“通用汽车关闭位于群山的工厂，是因为该工厂作业率已经相当低，关厂对整体经济的影响将是有限的。不过对地区经济的冲击较大。”

**央行新总裁面临不确定性**

但这样的不确定性凸显韩国央行新总裁面临的挑战，在李柱烈任期于3月31日结束前，总统文在寅料提名接任人选。

新总裁可能很快就会面临挑战，一方面可能要升息，一方面又不能破坏经济成长和削弱已然受创纪录债务困扰的家庭消费。

韩国央行去年11月升息25个基点，为六年来首次收紧政策。央行预计今年经济可能增长3.0%，较去年的3.1%略有放缓。

央行称，委员会预计投资将会放缓，但消费稳步增长的趋势将会持续，主要是因为家庭收入情况改善；受益于全球经济活力，预计出口也将保持有利态势。

韩国1月通胀率降至1%，为17个月来最低，不仅低于12月的1.5%，也不及路透调查预估的1.3%。

这样的数据巩固了一种广泛看法，即韩国央行今年将以渐进的方式收紧货币政策，因该国以出口和投资驱动的经济继2017年快速扩张之后，将会放缓。

交互式图表：亚洲主要央行政策利率 tmsnrt.rs/1U5hc2W

(完)