韩国特使团同朝鲜领导人金正恩会面 希望促成朝美谈判

路透首尔3月5日 - 官员们表示，韩国特使团同朝鲜领导人金正恩周一进行了史无前例的会面，他们希望促成朝鲜和美国举行谈判。

朝中社2018年3月6日发布的图片，显示朝方设宴款待韩国代表团。

朝鲜和美国都曾表达出举行谈判的意愿，但美国的立场是谈判必须以朝鲜无核化为目标，朝鲜对此则拒绝接受。

朝鲜一直在研发射程可达美国的核导弹，并曾誓言绝不放弃其核项目，称这是应对美国敌意的重要威慑力量。

平壤还对美韩联合军演感到担忧，认为这是为战争做准备。

韩国官员曾表示，美韩联合军演将按计划于下月重新启动。该联合军演因上个月的平昌冬奥会而推迟。

尽管如此，美国国防部称对韩朝谈判持”谨慎乐观”态度。朝韩于1月起恢复谈判。

“我们的职责就是确保这些军事行动能保卫朝鲜半岛，我们将肩并肩与韩国伙伴(站)在一起，”美国国防部发言人Robert Manning对记者说。

“但我们保持谨慎乐观，而且我们显然鼓励进行对话，”Manning补充说。

韩国特使团由10名成员组成，团长是青瓦台国家安保室长郑义溶。韩国总统办公室发言人金宜谦表示，韩国特使团抵达平壤后受到了朝鲜官员的欢迎。

韩方发言人补充说，韩国特使团后来应邀出席金正恩举办的晚宴。

一位韩国官员称，特使团的成员是首批获金正恩接见的韩方官员。

韩国统一部发言人白泰铉表示，韩方希望此次访问创造”一种有益的气氛”。

郑义溶和特使团成员、韩国国家情报院院长徐薰将在本周稍后飞往华盛顿，向美国官员通报与朝鲜方面会谈情况。

美国国务院一位发言人称，美国的立场没有变化。

“我们愿意与朝方接触，强调我们的立场，即朝鲜半岛全面切实地实现无核化，这是不容讨价还价的。”(完)