焦点：韩国预期2018年经济增速放慢 因投资减缓且劳动力收缩

路透首尔12月27日 - 韩国政府周三称，预期2018年经济将持续复苏，但受投资减缓及劳动力收缩重压，明年经济增速料较今年略微放缓。

资料图片：2015年7月，韩国首尔，一名男子在明洞商业区购物。REUTERS/Kim Hong-Ji

政府预测2018年经济约增长3%，略低于对今年经济增长率预估的3.2%。今年经济若真实现3.2%的增长，将是自2014年扩张3.3%以来最快增速。

韩国企划财政部周三公布对明年经济的最新预估，数值持平于7月时所做的预测，但略高于韩国央行预估的增长2.9%。

亚洲第四大经济体--韩国今年料以乐观基调收官，12月出口料连续第14个月增长，因全球对韩国记忆体晶片需求强劲，且企业信心提升。

不过，韩国目前的债务规模达到纪录高位，而劳动力人口正在萎缩，随着利率上升，这或将在2018年打压支出。

“(明年)经济增长动能将持续，”企划财政部在声明中称，“下半年，半导体价格涨势将消退，设备投资可能放缓，从而令国内经济复苏动能减弱。”

企划财政部预计2018年出口增速将放缓至4%，今年估计增长高达15.8%；明年设备投资增速料从今年的14.1%降至3.3%。

政府还预计，工作年龄人口数量将在2018年加速萎缩，远远快于日本和美国。韩国2016年工作年龄人口占到总人口的72.9%。

“这个世界上人口老龄化速度最快国家的经济增速将放缓，成为宏观经济政策的一个负担，”该部表示。

总统文在寅2018年的经济政策中，将把解决收入不平等和创造就业岗位列为要务，他希望更多地通过家庭支出而非出口来推动经济增长。

该部明年上半年的财政支出将占到全年的58%，以帮助经济持续增长。该部还将增加公共住房，提高对大学学费的补贴，同时实施新的最低薪资标准。

韩国2018年最低薪资将提高16%至每小时7,530韩元(7.01美元)，为近20年来的最大涨幅，每四个韩国劳工中将有近一人受到影响。(完)