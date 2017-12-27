FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：韩国预期2018年经济增速放慢 因投资减缓且劳动力收缩
频道
专题
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
国际财经
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
中国财经
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
财经视点
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
December 27, 2017 / 6:32 AM / a day ago

焦点：韩国预期2018年经济增速放慢 因投资减缓且劳动力收缩

1 分钟阅读

路透首尔12月27日 - 韩国政府周三称，预期2018年经济将持续复苏，但受投资减缓及劳动力收缩重压，明年经济增速料较今年略微放缓。

资料图片：2015年7月，韩国首尔，一名男子在明洞商业区购物。REUTERS/Kim Hong-Ji

政府预测2018年经济约增长3%，略低于对今年经济增长率预估的3.2%。今年经济若真实现3.2%的增长，将是自2014年扩张3.3%以来最快增速。

韩国企划财政部周三公布对明年经济的最新预估，数值持平于7月时所做的预测，但略高于韩国央行预估的增长2.9%。

亚洲第四大经济体--韩国今年料以乐观基调收官，12月出口料连续第14个月增长，因全球对韩国记忆体晶片需求强劲，且企业信心提升。

不过，韩国目前的债务规模达到纪录高位，而劳动力人口正在萎缩，随着利率上升，这或将在2018年打压支出。

“(明年)经济增长动能将持续，”企划财政部在声明中称，“下半年，半导体价格涨势将消退，设备投资可能放缓，从而令国内经济复苏动能减弱。”

企划财政部预计2018年出口增速将放缓至4%，今年估计增长高达15.8%；明年设备投资增速料从今年的14.1%降至3.3%。

政府还预计，工作年龄人口数量将在2018年加速萎缩，远远快于日本和美国。韩国2016年工作年龄人口占到总人口的72.9%。

“这个世界上人口老龄化速度最快国家的经济增速将放缓，成为宏观经济政策的一个负担，”该部表示。

总统文在寅2018年的经济政策中，将把解决收入不平等和创造就业岗位列为要务，他希望更多地通过家庭支出而非出口来推动经济增长。

该部明年上半年的财政支出将占到全年的58%，以帮助经济持续增长。该部还将增加公共住房，提高对大学学费的补贴，同时实施新的最低薪资标准。

韩国2018年最低薪资将提高16%至每小时7,530韩元(7.01美元)，为近20年来的最大涨幅，每四个韩国劳工中将有近一人受到影响。(完)

编译 张若琪/王兴亚/侯雪苹；审校 于春红/李婷仪/陈宗琦

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below