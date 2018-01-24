调查：韩国第四季GDP增速料大幅放缓 受累于工厂产出下滑

路透首尔1月24日 - 韩国第四季经济增长料大幅放缓，因10月公共假期对工厂产出造成冲击。

路透调查显示，受访的10名经济分析师预期韩国10-12月经济较上季仅增长0.1%，大大低于第三季1.5%的增幅。

根据该调查，第四季国内生产总值(GDP)料较上年同期增长3.1%，不及第三季3.8%的增幅。

“(10月)中秋(秋夕,Chuseok)长假导致的工厂产出走软，似乎令整体经济增长承压，”Eugene Investment & Securities分析师Lee Sang-jae称。

“国内消费将继续复苏，但更严格的房屋规则可能对最后三个月的资本和建筑投资产生了负面影响，”Lee说。

继10月工业生产创2013年以来最大降幅后，11月工业生产仅勉强增长。

韩国在10月表示，将从今年开始，对拥有多套房产的购房人实施抵押贷款限制，以抑制借贷过度的情况。

路透调查受访者指出，强劲的出口帮助当季GDP同比增幅维持在3%左右。韩国出口已连续14个月增长。

全球对记忆体晶片(存储器芯片)和石化产品的需求飙升，助推韩国12月出口增长8.9%，2017年全年出口额因而创下纪录高位。

韩国央行在1月政策会议上将2018年GDP增长率预估上调至3.0%，10月预估为增长2.9%，原因是民间消费改善。

韩国央行在上周四的政策会议上维持利率不变，之前曾在11月会议上升息，为逾六年来首次升息。(完)