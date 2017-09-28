韩国政府将向受中韩萨德争端影响的企业提供税收帮助和贷款（更新版）

路透首尔9月28日 - 韩国企划财政部周四表示，中国因韩国部署萨德反导系统而对该国企业采取报复性贸易措施，政府将向受到影响的企业提供税收减免和贷款。这凸显朝鲜半岛紧张局势加剧带来的广泛影响。

该部称，韩国政府计划允许免税店运营商及其他在中国经营的零售商递延全部或部分公司所得税及增值税，递延期限最长九个月。

该部还将向因韩系车在华销量下降受到冲击的汽车零配件制造商提供低息贷款。

美国在韩国部署萨德(THAAD)反导系统来防御朝鲜短程导弹，招致中国强烈谴责，称该系统的雷达探测范围可深及中国领土。

为此中国采取报复举措，抵制在华的韩国商品，令文在寅政府帮助受中国举措冲击企业的压力加大。

Meritz Securities分析师Stephen Lee称，韩国政府周四的措施是为了弥补旅游业和汽车行业的损失，显示出政府应对中国抵制措施的方法有限。

“韩国政府没有什么办法，因为这些问题起自于中国。在弥补（韩国企业）所蒙受的亏损方面，韩国政府做不了什么。”Lee说道。

“首尔当局可以继续宣布一些微观举措，以缓解（萨德问题）造成的冲击，但目前很难通过移除萨德来解决问题。”他补充道。

企划财政部表示，计划促进国内旅游业，以弥补中国游客减少的影响。

中国游客曾经占据了赴韩旅游总人数的约一半，而在2017年上半年，前往韩国的中国游客数量较上年同期减少一半。根据韩国观光公社的数据，若是按照2015年中国游客的平均支出来计算，韩国在上半年损失了相当于51亿美元的业务。

部分受萨德问题的冲击，现代汽车(005380.KS)今年上半年在中国市场的销量大降29%。

韩国政府已经表示，计划将国家政策银行的资金提高5,000亿韩元（4.3714亿美元），以帮助那些严重依赖于现代和起亚汽车销售的汽车零部件生产商和供应商。（完）