韩国关税厅查获约6亿美元规模的非法加密货币交易

路透首尔1月31日 - 韩国查获非法加密货币外汇交易规模近6亿美元，这表明当局正在收紧对数字资产的管理。许多全球决策人士认为这类资产不透明且有风险。

韩国关税厅周三在声明稿中表示，查到有约6,375亿韩元(5.9602亿美元)的非法外汇交易。其并称，“关税厅作为政府特别小组的一部分，一直在密切关注使用加密货币的非法外汇交易”，这突显出政府扩大努力以取缔数字资产的非法交易。

关税厅表示，有4,723亿美元的非法外汇交易，构成了大部分的加密货币犯罪，但对当局正采取何种行动来治理违规行为则没有提供细节。

韩国已采取强硬立场来规范加密货币交易，因许多当地人士，包括学生和家庭主妇在内，均跳进这个狂热的市场，尽管全球决策人士纷纷发出泡沫警告。

从1月30日开始，当局将允许使用实名银行账户进行加密货币交易，此举旨在杜绝将虚拟货币用于洗钱和其他犯罪行为。

关税厅表示，在其他不合法交易中，还有一些案子系日本的投资者将价值相当于537亿韩元的日圆汇给韩国合作方，用于非法货币交易。

该机构表示，当局将继续监控，查处任何违反外汇规定或涉嫌洗钱的行为。

首尔当局之前曾表示，正在考虑关闭本地加密货币交易平台，此消息催生市场动荡并打压比特币价格。官方后来澄清，完全禁止只是在讨论的举措之一，最终决定尚未作出。

0502 GMT，卢森堡Bitstamp交易所比特币报9,800.00美元。不过，全球监管审查加强已令比特币本月以来下跌约31%，可能录得2013年12月以来最大月度跌幅。

加密货币上周再次经历震撼，东京加密货币交易所Coincheck表示，该平台遭黑客袭击，被窃取价值逾5亿美元的虚拟货币，这是迄今以来最大规模的网络失窃案之一。(完)