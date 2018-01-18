韩国考虑关闭国内加密货币交易所

路透首尔1月18日 - 韩国决策者周四加入全球虚拟货币批评浪潮，称政府正考虑关闭国内的虚拟货币交易所，因为该新市场使用户暴露在投机狂潮和犯罪风险之下。

韩国金融服务委员会主席在国会回答问题时表示：“(政府)正考虑关闭国内所有虚拟货币交易所，或是仅关闭违法交易所。”

韩国央行总裁李柱烈在一次新闻发布会上称“加密货币并非合法货币，到目前为止没有被当做合法货币来使用”。

韩国上周宣布可能禁止通过国内交易所交易加密货币，之后比特币价格大跌，周三跌18%。

韩国第二大虚拟货币交易所Bithumb显示，周四0314GMT，韩国比特币交易价格在15,697,000韩元(14,690.69美元)。

在卢森堡Bitstamp交易所，比特币报11,750美元。

韩国政府政策协调办公室负责人Hong Nam-ki说，政府内部对于加密货币交易的备选方案意见分歧很大，但承诺在周四的议会会议期间就监管做出决定。

当局转向收紧监管的立场，激起了很多韩国人的强烈反应。数以千计韩国民众在总统府青瓦台网站上签名请愿书，要求阻止加密货币交易禁令。

韩国央行总裁周四称，央行已开始研究该市场对经济的影响。

“我们已经开始以长远观点来看待虚拟货币，因为各央行今后可能开始发行数字货币。国际清算银行(BIS)已经启动了这种研究，我们也参与其中。”(完)