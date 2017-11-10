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韩国政府将向开城工业区停运波及的企业提供更多金融支持（更新版）
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#国际财经
2017年11月10日 / 凌晨4点44分 / 1 天前

韩国政府将向开城工业区停运波及的企业提供更多金融支持（更新版）

1 分钟阅读

(新增金融支持措施细节及背景)

路透首尔11月10日 - 韩国统一部周五表示，该国已经决定向那些此前位于开城工业区的企业提供更多金融支持。位于朝鲜境内由韩国营运的开城工业区现在已经关闭。

统一部称，金融支持措施金额总共660亿韩元(5,906万美元)。出于对朝鲜的核与导弹试射活动的不满，韩国撤出此一合作案，该工业园区去年2月关闭，174家企业受到影响。

“政府制定该金融支持计划的初衷，是提高对开城工业区受影响企业的政府责任，这些企业因为突然的政府政策变动，面临未曾料想到的困难，”统一部次官Chun Hae-sung在媒体简报会上表示。

除了最新援助外，自去年2月开城工业区关闭以来，韩国政府已经向受影响企业发放5,173亿韩元补助。但企业投诉称，政府给予的帮助并不够。

Chun Hae-sung表示，对于是否接受政府提供金融支持的最新决定，相关企业还没有达成一致意见，有些企业愿意接受，有些则在寻求更多支持。

“我们希望，相关企业从此能够重新开始，而且通过这一轮的支持，(与韩国政府)针对金融支持问题的所有冲突都能够得到缓解，”Chun表示，并称周五的决定并不意味着重新启动韩朝之间的业务努力。(完)

编译 刘秀红；审校 张明钧

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