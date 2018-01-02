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韩国现代和起亚预计2018年汽车销量小幅增长 目标755万辆（更新版）
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January 2, 2018 / 3:37 AM / a day ago

韩国现代和起亚预计2018年汽车销量小幅增长 目标755万辆（更新版）

1 分钟阅读

(新增分析师评论和股价反应)

路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)周二称2018年销量仅会小幅增长，暗示两家公司从之前销售下降中复苏的步伐较为缓慢。之前销售下滑是因公司在美国市场缺乏运动型车(运动休旅车，SUV)，且韩国与中国的外交关系陷入紧张。

现代汽车及其规模较小的关联企业起亚汽车表示，美国和中国市场的需求料将走软。两家公司公布今年的汽车销量目标为755万辆。

分析师称，这略高于2017年全年约730万辆的预估销量，该销量创五年来最低。

“现代和起亚的销量目标低于预期，这似乎是个保守目标，反映了中国市场缓慢复苏以及在美国市场依然面临困境，”韩国投资证券(KIS)的分析师Kim Jin-woo说。

2017年销售数字将在周二稍晚公布，但分析师预计两家公司的销量将远远低于825万辆的目标，为连续第三年未能达到目标。

周二早盘，现代汽车股价挫跌2.2%，稍早跌幅一度达4.5%；起亚汽车股价下跌逾1.6%。韩国股价综合指数(KOSPI).KS11上涨0.2%。

    去年现代汽车在中国的销量大降；中韩关系因韩国部署美国萨德反导系统而致冷。

    现代汽车进军运动型车(SUV)失利，也损及其在中国和美国市场的销量。

    现代汽车计划在美国和中国推出更多SUV，但分析师称新一代Santa Fe SUV等新款车型的推出或许太迟，未能大幅刺激销量。

    分析师称，中国取消小排量乘用车购置税优惠，或许也将对现代汽车以轿车为主的产品组合构成不利影响。(完)

    编译 汪红英/王琛；审校 王兴亚/李婷仪

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