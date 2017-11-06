韩国在特朗普即将访韩之际宣布单边制裁18名朝鲜人

路透首尔11月6日 - 韩国周一对18名朝鲜个人实施单边制裁，禁止被制裁人员同韩国人进行任何金融交易。这是国际社会阻断朝鲜非法现金流的部分举措。

根据内政部网站发布的政府公告，韩国制裁的这18名个人全都直接隶属于朝鲜的银行。

“他们都是已遭联合国制裁的朝鲜金融机构人员，”一位直接参与制裁进程的政府官员对路透称。由于未获授权对媒体谈论此事，该官员要求匿名。

“他们是高级别雇员，与朝鲜的核及导弹发展计划和购汇活动有关联。”

美国总统特朗普一天后将访问韩国，期间料将就朝鲜核及导弹计划同韩国政府官员进行讨论。

当被问到制裁消息宣布的时机时，政府官员否认与特朗普访韩有关。

预计制裁行动对朝鲜支持武器项目的非法融资活动没有影响或影响很小，因为2010年5月朝鲜用鱼雷击沉韩国军舰后双方已经中断了所有贸易和金融往来。

制裁名单中有14人位于中国，两人在利比亚，另外两人在俄罗斯。

这18人所隶属的机构包括：朝鲜大成银行(Korea Daesong Bank)、朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)、朝鲜联合开发银行(Korea United Development Bank)、朝鲜东方银行(Bank of East Land)和ILSIM国际银行(ILSIM International Bank)。

截至周一该消息宣布时，韩国已经对97名朝鲜人实施了制裁。(完)