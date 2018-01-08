韩国LG电子第四季财测不及预估 股价一度大跌6.8%

路透首尔1月8日 - 韩国LG电子(066570.KS)估计2017年第四季营业利润低于市场预期，分析师将至归因于家电业务的市场份额提升计划导致支出增加。

在周一发布财测之后，LG电子股价一度下跌6.8%，稍后扳回部分跌幅。

LG在提交给监管机构的文件中称，10-12月当季料录得3,670亿韩元（3.4360亿美元）的营业利润，汤森路透StarMine SmartEstimate采访的14位分析师给出的预估值为4,850亿韩元。LG在2016年第四季为营业亏损352亿韩元。

LG第四季营收料增长14.8%至17万亿韩元， SmartEstimate预估营收为16.3万亿韩元。

“营收超乎预期，这意味着即便考量了韩元/美元汇率，销售仍表现良好。家电业务看来已经增加营销等方面的成本，藉以扩大消费旺季期间的销售，LG电子过去几年的同一季度也曾这么做过，”大信证券分析师John Park表示。

两名分析师表示，对第四季电视业务表现的预估仍保持强劲，因有机发光二极体(OLED)电视及其他高端电视机销售给力；第三季电视机事业业绩创纪录新高。

该公司并未公布10-12月运营状况的进一步细节，完整财报将在1月底出炉。

LG电子等韩国出口业者均在密切关注韩元KRW=KFTC汇率，韩元兑美元周一触及1,058.8附近的三年高点，之后反转下跌，看似是因韩国外汇主管当局买进美元所致。(完)