韩国政府着眼扩大进入中国等市场及研发资金来拉抬制造业

路透首尔12月18日 - 韩国产业通商资源部周一宣布一项藉由扩大进入中国和俄罗斯等国家的市场来强化其制造业的计划，并提高对人工智慧和自动驾驶等科技领域的资助。

作为韩国总统文在寅5月上任以来宣布的首个详细的工业政策计划，这份路线图寻求解决韩国这个亚洲第四大经济体的弱点。

产业通商资源部计划编列五年1,445亿韩元的预算，用来资助重要的自动驾驶技术方面的研发工作，并编列额外预算来支应其他技术，同时并将松绑相关规定。

该部并将在2018年前成立规模3,000亿韩元的基金来鼓励民间投资，其中部分资金由政府出钱，因政府试图拉抬制造业的竞争优势。

中国和其他新兴经济体正在韩国一直具有优势的关键行业快速迎头赶上，其中包括半导体与显示面板产业。

产业通商资源部表示，将进一步打进中国、俄罗斯、中亚和东南亚国家的市场，瞄准石化、基建、科技、医疗、汽车、能源、零部件和钢铁等行业。

该部门还称，上述计划的推动力量是韩国为因应愈演愈烈的全球贸易保护主义风险而制定的一项战略，但没有详细阐述。

为了支持未来的增长性行业，政府计划在2020年之前实现自动驾驶汽车上路，到2022年投入使用的电动汽车达到35万辆。

韩国政府还将侧重发展人工智能，并利用数据连接电气设备以及提供医疗服务，同时支持能源多元化计划。(完)