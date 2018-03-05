焦点：韩国将派特使团访问朝鲜 特朗普暗示准备与朝鲜谈判

路透首尔3月4日 - 韩国总统府青瓦台周日宣布，韩国将派遣高级安全官员率领的特使团于周一开始对朝鲜进行为期两天的访问。与此同时，美国总统特朗普暗示他准备与朝鲜谈判。

资料图片：2016年11月，韩国首尔，总统府青瓦台。REUTERS/Kim Hong-Ji

朝鲜则表示不乞求与美国谈判，并谴责美韩将要举行的联合军演，同时警告称若美韩进行联合军演，其将对美国采取应对措施。

据韩联社报导，一位韩国总统的安全顾问称，美韩将在下月举行联合军演。美韩联合军演因为平昌冬季奥运会及残奥会而被推迟。

韩国总统府青瓦台在声明中称，特使团共10人，包括青瓦台国家安保室长郑义溶、国家情报院院长徐薰等。

青瓦台声明称，这次访问是为了缓和朝鲜半岛紧张局势，同时也可能安排朝鲜与美国之间的对话。

访问朝鲜之后，特使团将前往美国通报访朝情况。韩国表示，也将与日本及中国官员密切协调。

在周六与华盛顿记者共进晚餐时，特朗普发表了一段充满笑话的独白，他表示美国将与朝鲜会晤，但已告诉平壤首先必须”弃核”。

“我们将会会晤，我们将观察是否有正面事态发生，”他说。

不清楚特朗普是否是在说笑，以及是否美朝对话近在眼前。

中国外交部副部长张业遂周日表示，中国希望美朝也能开始对话。

张业遂表示，朝鲜半岛生战生乱不符合任何一方利益。

朝鲜周六重申愿意与美国对话，但绝不接受任何前提条件。

朝中社引述一位朝鲜外务省发言人称”我们不乞求对话，也不会逃避美方所谓的军事选项。”

朝中社的一篇评论文章警告称，如果联合军演真的举行，朝鲜将”反制”美国。(完)