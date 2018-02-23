焦点：韩国央行暂时料维持利率不变 5月可能会升息

路透首尔2月23日 - 周五公布的一份路透调查显示，分析师普遍预计韩国央行在下周的政策会议上将维持指标利率不变，但由于该国经济持续复苏且全球利率势将上升，该央行看来会在5月升息。

接受路透访查的14位分析师全部预计，韩国央行这次将维持指标利率在1.50%不变，以评估上次升息的效果和全球经济形势。

去年11月韩国央行六年来首次收紧政策，将指标利率从纪录低位1.25%提高25个基点，因越来越多的迹象显示韩国经济已稳稳触底反弹。

韩国央行上月将2018年国内生产总值(GDP)增长预估从2.9%上调至3%，但对经济不确定性和通胀低迷表达了担忧，称货币政策将保持宽松。韩国2017年第四季经济较前季意外萎缩，受汽车出口下降拖累。

分析师称，央行决策者可能想要更多时间，来判断美国政府趋紧的贸易政策立场是否会损及韩国出口，或者带来的损害有多大。出口是韩国经济增长的一项重要驱动力。

美国商务部上周建议总统特朗普，对从韩国等国进口的钢铁实施严格限制。美国1月时决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税。

“全球复苏势头持续，但韩国经济面临威胁，包括美国提高关税可能导致韩国出口放缓，”Meritz Securities分析师Yoon Yeo-sam称。

韩国关税厅周三称，韩国2月1-20日出口较上年同期下降3.9%，主要因为当月因农历新年假期工作日减少。

韩国央行2月27日的货币政策委员会会议，将是李柱烈3月底任期届满前最后一次担任主持。分析师预计李柱烈不会改变政策。

韩国总统文在寅尚未提名李柱烈的继任人选。

多数受访者认为，如果韩国经济不受美国保护主义抬头和其他不确定因素的影响，而维持当前的增长步伐，那么韩国央行将在其5月24日的会议上调利率。

14名受访分析师中，有八人预计韩国央行将在5月升息，其他人预计该行将在晚些时候升息。

“考虑到美联储料将在3月和6月升息，韩国央行也得上调利率，”Eugene Investment & Securities固定收益分析师Shin Dong-soo表示，并预计5月将有一次升息。

Shin预计，随着经济持续增长，今年下半年韩国消费者物价指数(CPI)同比增幅将在2%左右，高于目前的1.0%。(完)