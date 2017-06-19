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韩国当局针对部分城市收紧购房规定 力促火爆楼市降温
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2017年6月19日 / 凌晨3点57分 / 2 个月前

韩国当局针对部分城市收紧购房规定 力促火爆楼市降温

路透新闻部

1 分钟阅读

路透首尔6月19日 - 韩国周一称，将针对首尔和部分釜山地区收紧抵押贷款限制，并遏制投机性房屋转售，以期能在家庭债务飙升之际稳定火爆的楼市。

企划财政部和金融监管机构发布声明称，将从7月3日起，在楼市存在过热迹象的首尔等地，将购房人的贷款比例上限从房屋价值的70%收紧至60%。

声明称，这些地区的还款上限将从购房者年收入的60%收紧至50%。

韩国政府还将限制首尔和部分釜山地区的新建公寓转售行为，直到产权登记完成，以促使这些地区的投机降温。

“这与市场数周来的预期一致，”Hana Financial Investment分析师Kim Doo-un表示。

“尽管抵押贷款规定收紧，但可能不足以让房市需求降温，因一些地区有供应短缺问题，”Kim表示。

韩国地产股反应冷淡。0243GMT时，韩股建设类股持平；三星物产 (028260.KS)和大林产业(000210.KS)分别上涨0.4%和0.1%。

大盘上涨0.5%至2,373.78点。

韩国企划财政部第一次官（副部长）高炯权在简报会上表示，如果在目标地区仍持续过热，会有更多警告。

高炯权表示，“如果我们见到并确认过热情况扩大，我们将坚决采取更多举措，包括把一些地区标示为“过热的投机区”。(完)

编译 艾茂林/戴素萍 审校 高琦/于春红

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