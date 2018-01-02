综述：韩国提出与朝鲜进行谈判 并希望朝鲜运动员参加冬奥会

路透首尔1月2日 - 韩国周二提出与朝鲜进行谈判，此时双方因朝鲜核问题进行对峙。前一天朝鲜领导人金正恩表示，他不排斥进行谈判，但朝鲜将继续“大规模”生产核弹头。

2017年9月28日，停战村板门店，站岗的韩国士兵。REUTERS/Kim Hong-Ji

据韩国统一部长官称，下周二与朝鲜进行高级别谈判的计划事先已经与美国进行过讨论，不过还未决定是否将韩美联合军演推迟到冬奥会之后进行。

朝鲜多年来不顾联合国的决议依然进行核武器和导弹试验，造成朝鲜半岛紧张局势升温，朝鲜和美国都发出强硬措辞。朝鲜将韩国和美国的例行军演视为为战争做准备。

“我们期待与朝鲜面对面地坦诚讨论双方关切的问题，还有朝鲜参加平昌冬奥会的问题，”韩国统一部长官赵明均对记者表示。

“我重申，(韩国)政府对与朝鲜进行谈判持开放态度，不论时间、地点和形式。”

赵明均称，如能成事，他预计在板门店举行的对话重点将放在朝鲜参加平昌冬奥会一事上，但朝鲜去核化等其它问题也可能出现。

若1月9日举行对话，那将是2015年12月朝韩副部长级会谈以来举行的首次此类对话。

朝鲜领导人金正恩周一在新年讲话中称，他对与韩国对话以及派运动员参加平昌冬奥会“持开放态度”，但坚称朝鲜是核大国。之后韩国作出了上述提议。

对金正恩的讲话表示欢迎后，韩国总统文在寅今日稍早要求政府部门尽快行动，帮助朝鲜参加平昌冬奥会。

**需要“深呼吸”**

韩国前国家安全顾问千英宇称，韩国本应多耗一段时间再作出回应。

“我很遗憾，政府居然丢掉了灵活机动性，在匆忙发表声明示好之前，本应静待一两天做做深呼吸，仔细分析一下金正恩的叵测动机。”

“政府需要更加努力，采取应对措施，避免陷入金正恩设下的陷阱。”

韩国江原道将于下月举办冬奥会。据韩国媒体，江原道知事崔文洵提议，韩国派遣轮船将朝鲜运动员和官员接到平昌郡。

崔文洵未立即回复路透的置评请求。

金正恩在新年讲话中称，他会考虑派遣代表团参加在韩国举行的冬季奥运会。

“朝鲜参加冬奥会将是一个展示民族自尊心的良机，我们祝愿冬奥会取得成功。南北双方的官员可能紧急会晤讨论这一可能性，”金正恩说。

朝鲜2018年将专注于“量产用于作战部署的核弹头和弹道导弹”。

“美国全国都位于我们的核打击射程内，核按钮就在我的办公桌上，这是事实，不是威胁，”他说，同时强调称只有在朝鲜受到威胁时才会动用这些武器。(完)