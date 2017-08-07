韩国警方搜查三星掌门人住宅管理办公室 寻挪用公款装修证据

路透首尔8月7日 - 韩国警方周一称，他们搜查了服务于三星电子(005930.KS)会长李健熙及其家庭的一处住宅管理办公室，寻找被指控挪用公司资金用于住宅内部装修的证据。

在此数小时之前，韩国检方寻求判处三星电子副会长李在镕12年监禁，指控其贿赂和挪用公款等。

李在镕现年49岁，自2月以来一直被拘押，目前正就涉嫌在韩国前总统朴槿惠案中行贿和挪用公款等指控接受审讯。

警方称，七位调查人员在此办公室中找到了有关住宅装修的文件。

警方称，该公司疑似用化名开立的账户向一家室内装修公司付支票，同时要求这家装修公司不要为这一劳务开具报税收据。该项劳务是在2008年10月至2015年3月期间进行的。

一名警员另向路透表示，目前并未确定个人嫌疑犯。

一名三星的发言人不予置评，建议记者参考公司于6月发出的声明，当中称费用是由李在镕个人支付，并有发出收据。

警方在7月突袭了大韩航空公司(Korean Air) (003490.KS)总部，以调查该公司是否涉嫌将公司资金用于董事长赵亮镐住宅的改造。

韩国总统文在寅之前承诺对主导韩国经济的财阀进行改革，在5月上台后对这些企业进行了一系列调查。(完)