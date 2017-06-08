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2017年6月8日 / 凌晨3点03分 / 2 个月前

韩国称暂停进一步部署萨德 等待环境评估

路透新闻部

1 分钟阅读

路透首尔6月7日 - 韩国总统办公室周三表示，在完成环境影响评估之前，将暂停部署美国反导系统剩余组件。

此举可能意味着大幅延迟全面部署萨德(THAAD)，据青瓦台一位官员称，环境评估可能耗时逾一年。

韩国上周表示，又有四个发射器入境。此前韩国于3月部署了萨德系统的电池和六个发射器中的两个。

韩国总统文在寅的办公室上周宣布，另外四个发射器在没有向新政府或公众报告的情况下就被引进，并要求调查为何韩国国防部没有报告此举。

这四个发射器尚未安装运行。

“没有理由撤回两个已经部署和安装的发射器，但其余发射器的安装将在环境评估结束后再决定，”该政府官员周三对记者称。

“我们是否可以无视法律透明度和正当程序，以尽快推进安装更多的发射器，这是一个问题。”

美国五角大楼表示，会继续与韩方进行透明的合作，但未暗示部署萨德的决定可能会被推翻。

“美国相信(韩国政府)的立场，即部署萨德是一项联合决定，不会改变，”一位五角大楼发言人称。

“我们期待与文在寅政府继续我们的密切合作，”美国国务院发言人Anna Richey-Allen被问及有关韩国决定时说道。

美国国会议员、共和党人Ed Royce在声明中称，该导弹系统对保护韩国至关重要。(完)

编译 杜明霞/侯雪苹；审校 高琦

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