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东南亚股市：新加坡股市触及两年最高收盘位，印尼股市创纪录收盘高位
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#亚洲
2017年11月7日 / 上午10点28分 / 更新于 20 小时前

东南亚股市：新加坡股市触及两年最高收盘位，印尼股市创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透11月7日 - 新加坡股市周二攀升近1%，收盘位创逾两年高位，印尼股市创出纪录收盘高点，因亚洲股市升至10年高位，支撑了东南亚股市的人气。
    
    新加坡海峡时报指数      受金融股涨势提振上涨0.9%，该国最大的银行--星展集团         股价跳涨3.1%至逾17年最高收盘位。
    
    “星展昨天公布了业绩，市场对此反应正面，因为他们清理了贷款中与油气相关的不良贷款，”凯基证券新加坡分部的分析师Joel NG说。

    “市场大体认为这是个利好信号，对于他们在石油和天然气产业的不良贷款来说最糟糕
的阶段已经过去。”
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               最高上涨0.8%，触及2007年11月以来
高点。
    
    印尼股市       创下纪录收盘高位，在必须性消费类股的带动下收涨0.2%，香烟生产
商PT Gudang Garam Tbk         上涨4%。
    
    越南股市      微涨0.2%至近10年收盘高位，菲律宾股市      逆转稍早跌幅收盘近持
平。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 418.07     1.17   +0.28  +19.60   349.57
    新加坡                            3413.10    31.25   +0.92  +18.48  2880.76
    马来西亚                          1750.94     8.65   +0.50   +6.65  1641.73
    泰国                              1712.75     1.01   +0.06  +11.01  1542.94
    印尼                              6060.45     9.63   +0.16  +14.42  5296.71
    菲律宾                            8521.81    -1.26   -0.01  +24.58  6840.64
    越南                               850.33     1.24   +0.15  +27.89   664.87
    (完) (编译 白云/李春喜; 审校 蔡美珍/王洋)

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