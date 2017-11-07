东南亚股市：新加坡股市触及两年最高收盘位，印尼股市创纪录收盘高位

路透11月7日 - 新加坡股市周二攀升近1%，收盘位创逾两年高位，印尼股市创出纪录收盘高点，因亚洲股市升至10年高位，支撑了东南亚股市的人气。 新加坡海峡时报指数 受金融股涨势提振上涨0.9%，该国最大的银行--星展集团 股价跳涨3.1%至逾17年最高收盘位。 “星展昨天公布了业绩，市场对此反应正面，因为他们清理了贷款中与油气相关的不良贷款，”凯基证券新加坡分部的分析师Joel NG说。 “市场大体认为这是个利好信号，对于他们在石油和天然气产业的不良贷款来说最糟糕 的阶段已经过去。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最高上涨0.8%，触及2007年11月以来 高点。 印尼股市 创下纪录收盘高位，在必须性消费类股的带动下收涨0.2%，香烟生产 商PT Gudang Garam Tbk 上涨4%。 越南股市 微涨0.2%至近10年收盘高位，菲律宾股市 逆转稍早跌幅收盘近持 平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 418.07 1.17 +0.28 +19.60 349.57 新加坡 3413.10 31.25 +0.92 +18.48 2880.76 马来西亚 1750.94 8.65 +0.50 +6.65 1641.73 泰国 1712.75 1.01 +0.06 +11.01 1542.94 印尼 6060.45 9.63 +0.16 +14.42 5296.71 菲律宾 8521.81 -1.26 -0.01 +24.58 6840.64 越南 850.33 1.24 +0.15 +27.89 664.87 (完) (编译 白云/李春喜; 审校 蔡美珍/王洋)