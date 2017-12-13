FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数股市收高，新加坡股市创31个月收盘高点
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 13, 2017 / 11:18 AM / a day ago

东南亚股市：多数股市收高，新加坡股市创31个月收盘高点

2 分钟阅读

    路透12月13日 - 多数东南亚股市周三回升并收高，新加坡股市创31个月收盘高点。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.4%，油价收复部分失地。       
    
    美元为期两周的涨势在周三划上句点，此前民主党在极度保守的阿拉巴马州拿下参议员席位，这给未来数
月的美元前景增添新的不确定性。            
    
    亚洲开发银行(ADB)周三将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中
国经济具有韧性，提振了东南亚市场人气。            
    
    截至周三收盘，东南亚各国股市今年涨幅在5.8%-39%，越南股市涨幅最大。
    
    新加坡股市      小幅收高，盘中一度下滑0.4%。
    
    新加坡金融管理局局周三公布一份调查结果显示，分析师已经调高今年新加坡的经济成长预估，因调升对
制造业及出口的看法。            
    
    马来西亚股市       上涨0.5%，收在逾一个月高位。
    
    菲律宾股市      收高0.3%。
    
    越南股市      回吐先前涨幅，收低0.3%。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 424.39     0.65   +0.15  +21.40   349.57
    新加坡                            3468.77     3.23   +0.09  +20.41  2880.76
    马来西亚                          1737.66     8.09   +0.47   +5.84  1641.73
    泰国                              1706.93     4.76   +0.28  +10.63  1542.94
    印尼                              6054.60    22.23   +0.37  +14.31  5296.71
    菲律宾                            8359.61    25.55   +0.31  +22.21  6840.64
    越南                               924.40    -2.85   -0.31  +39.03   664.87
    (完) (编译 张荻； 审校 王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below