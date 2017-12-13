东南亚股市：多数股市收高，新加坡股市创31个月收盘高点

路透12月13日 - 多数东南亚股市周三回升并收高，新加坡股市创31个月收盘高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.4%，油价收复部分失地。 美元为期两周的涨势在周三划上句点，此前民主党在极度保守的阿拉巴马州拿下参议员席位，这给未来数 月的美元前景增添新的不确定性。 亚洲开发银行(ADB)周三将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中 国经济具有韧性，提振了东南亚市场人气。 截至周三收盘，东南亚各国股市今年涨幅在5.8%-39%，越南股市涨幅最大。 新加坡股市 小幅收高，盘中一度下滑0.4%。 新加坡金融管理局局周三公布一份调查结果显示，分析师已经调高今年新加坡的经济成长预估，因调升对 制造业及出口的看法。 马来西亚股市 上涨0.5%，收在逾一个月高位。 菲律宾股市 收高0.3%。 越南股市 回吐先前涨幅，收低0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 424.39 0.65 +0.15 +21.40 349.57 新加坡 3468.77 3.23 +0.09 +20.41 2880.76 马来西亚 1737.66 8.09 +0.47 +5.84 1641.73 泰国 1706.93 4.76 +0.28 +10.63 1542.94 印尼 6054.60 22.23 +0.37 +14.31 5296.71 菲律宾 8359.61 25.55 +0.31 +22.21 6840.64 越南 924.40 -2.85 -0.31 +39.03 664.87 (完) (编译 张荻； 审校 王洋)